Crítica "É grave que ela não possa ter sido registrada", diz Lula sobre candidata opositora na Venezuela Brasileiro deu declaração após encontro com presidente da França, Emmanuel Macron

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta quinta-feira, em declaração à imprensa ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron, o veto à candidatura da opositora Corina Yoris nas eleições da Venezuela.

– É grave que ela não possa ter sido registrada – afirmou o presidente brasileiro.

Em uma mudança de posição, Lula disse que a disputa deveria ocorrer no mesmo modelo das eleições brasileiras.

– Não quero nada melhor nem pior que as eleições sejam feitas igual no Brasil, com participação de todos. Quem quiser participar participa, quem perder chora, quem ganhar ri.

Também questionado sobre o tema, Macron afirmou que a situação é grave no país sul-americano e prometeu tentar convencer o presidente Nicolás Maduro para que seja permitida a participação de todos os candidatos no pleito.

– O marco em que essas eleições estão a ocorrer não podem ser considerados como democrático. Nós faremos de tudo para convencer o presidente Maduro para que reintegre todos os candidatos e ternhamos eleições mais transparentes.

O presidente francês prosseguiu:

– Condenamos a retirada da candidata do processo e espero que seja possível um novo marco. Não nos desesperemos, mas a situação é grave e piorou com a última decisão (de retirar Corina do pleito).

