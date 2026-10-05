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Eleições 2026 É importante ter debate em televisão porque agora é tête-à-tête, diz Lula Aos aliados que perderam a eleição, Lula pediu que não falem mal do eleitor porque ele não votou neles e disse que a derrota significa um aprendizado para as próximas eleições

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (5) que irá a debates em televisão na corrida pelo segundo turno, contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). Na corrida até o primeiro turno, Lula decidiu não comparecer a debates com os demais postulantes à Presidência da República. Ele foi desafiado por Flávio a comparecer ao último debate, na TV Globo, na última quinta-feira, 1º, mas nenhum dos dois compareceu após uma sucessão de decisões judiciais em torno das regras do debate e ele acabou cancelado pela emissora.

"Vou ter que fazer mais rádio, vou ter que fazer mais selfies mais selfies, vou ter que conversar mais", disse Lula em fala na reunião de coordenação com aliados políticos no Hotel San Marco, no centro de Brasília, transmitida pelas redes sociais. "Agora é importante ter debate na televisão, porque agora é tête-à-tête, agora é um contra um", defendeu.

Com 100% das urnas apuradas, Flávio teve 56.104.503 votos (47,03% dos votos válidos), enquanto Lula terminou com 53.879 538 votos (45,16% dos votos válidos). O petista teve 3.379.966 votos a menos do que no primeiro turno de 2022.

Aos aliados que perderam a eleição, Lula pediu que não falem mal do eleitor porque ele não votou neles e disse que a derrota significa um aprendizado para as próximas eleições. "Aos companheiros que não se elegeram, eu queria deixar aqui: não briguem com o eleitor, não fale mal do eleitor porque ele não votou em vocês", disse. "Às vezes o povo não vota porque o povo não nos compreendeu. Nem sempre quando a gente abre a boca as pessoas compreendem tudo que a gente fala. Então, a gente tem que ter humildade".

Por fim, o petista relembrou que foi o candidato que mais perdeu e que mais ganhou eleições para a Presidência da República e voltou a dizer que irá ganhar o pleito de 2026 no segundo turno. "Vou dizer a vocês olhando para a câmera do Stuckert - na verdade, eu queria olhar para a da Globo, mas como não sei qual é a da Globo, vou olhar para a do Ricardo Stuckert, fotógrafo oficial da campanha Stuckert -, é o seguinte: se preparem, porque nós vamos ganhar as eleições de outubro".

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