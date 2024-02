''É inadmissível fazer movimento contra a vacinação de crianças'', diz Silvio Almeida

A- A+

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, disse nesta quarta-feira (7) que é "inadmissível" atuar contra a vacinação de crianças e adolescentes. A fala ocorre dias após o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), compartilhar um vídeo ao lado de parlamentares bolsonaristas para comunicar que o comprovante de vacinação não seria necessário para alunos da rede estadual.

— É inadmissível fazer movimento contra a vacinação de crianças em um momento como esse que a gente vive no país. É criminoso — disse Almeida durante discurso na cerimônia de posse de Marina de Pol Poniwas como presidente do Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente).

— Nós não podemos deixar uma coisa dessas passar. Nós precisamos tomar uma atitude em relação aos irresponsáveis, antibrasileiros, que não gostam de criança e de adolescente e que estão promovendo esse tipo de cisão, esse tipo de esgarçamento do tecido social brasileiro. Isso não pode acontecer — completou.

Na quarta-feira, Zema voltou a defender que crianças possam frequentar o ensino público estadual mesmo sem a carteira de vacinação em dia. O governador definiu como "inquestionável" o direito de frequentar a escola e afirmou que o aluno deve "estudar ciências para decidir se quer ou não ser vacinado".

— Toda criança tem direito de frequentar a escola, é inquestionável. Com isso, a criança vai ter uma alimentação, uma merenda boa, vai ter boas escolas. Vai, principalmente, aprender ciência, para que no futuro ela tenha condições, diferente do que já aconteceu no passado, queremos que ela venha decidir se quer ou não ser vacinada — disse em entrevista à CNN nesta quarta-feira.

Este é mais um aceno de Zema para o seu eleitorado, formado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A não exigência da carteira de vacinação no ato de matrícula escolar contraria o governo federal que, em janeiro deste ano, incluiu o imunizante da Covid-19 no plano obrigatório previsto para crianças de até cinco anos.

Veja também

EMBATE ''Empresário que teve sorte'' X ''atleta que usa anabolizante'': as farpas entre Lula e Zema