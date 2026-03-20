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BRASIL É natural que Alckmin seja o vice de Lula, diz Haddad em SP Ao falar sobre assuntos de campanha, Haddad disse ainda que não vê mais "portas fechadas" com empresários após sua atuação no Ministério da Fazenda

O pré-candidato ao governo de São Paulo e ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), reiterou nesta sexta-feira, 20, que acredita ser "natural" que o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) continue na chapa do presidente Luiz Inácio Lula Silva (PT) à reeleição. Haddad também disse que quer ouvir as opiniões de Alckmin sobre o pleito paulista nos próximos dias.

"O Alckmin foi quatro vezes governador do Estado de São Paulo. Quero ouvir a opinião dele sobre as nossas chances aqui, qual é a melhor composição para lograrmos êxito na eleição", afirmou o ex-ministro em coletiva de imprensa. "Nós vamos ter toda a condição de ouvir o vice-presidente, pelo muito que ele conhece, para tomar a melhor decisão."





Ao falar sobre assuntos de campanha, Haddad disse ainda que não vê mais "portas fechadas" com empresários após sua atuação no Ministério da Fazenda. Ele também criticou os indicadores estaduais paulistas, afirmando que grande parte do investimento em São Paulo é proveniente do governo federal.

"O empresariado brasileiro não tem do que reclamar dos governos progressistas", disse complementou. "Vá pegar os balanços das empresas, o que aconteceu nesses três anos de governo Lula. O que aconteceu com São Paulo depois da aprovação do plano diretor? A quantidade de empreendimentos."

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