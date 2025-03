'É o direito dele', diz Caiado sobre candidatura de Bolsonaro após eventual prisão

A- A+

Pré-candidato à presidência do Brasil em 2026, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), disse em entrevista ao UOL que Jair Bolsonaro (PL) tem direito de se candidatar ao cargo novamente em 2026, mesmo que esteja preso.



O ex-presidente da República está inelegível e prestes a ser julgado pela acusação de envolvimento numa trama golpista para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Questionado sobre uma possível candidatura de Bolsonaro, ainda que preso, Caiado respondeu: — É o direito dele.

Mesmo após alguns atritos, o governador fez questão de colocar panos quentes nas falas do ex-presidente e seus aliados. Caso Bolsonaro não consiga a anistia e fique fora da disputa de vez, Caiado já sinalizou o desejo de ser o candidato da direita e herdar o espólio do ex-presidente.

— Cada um tem o seu estilo de ser. Eu tenho meu, sou leal, transparente, direto, companheiro, todas as eleições dele eu apoiei. Eu tenho minha maneira de pensar, o dia em que eu for teleguiado por alguém, eu perdi a minha identidade — diz o governador.



E continua: — Não é questão de brigar. Eu sou de diálogo, sempre fui, eu sou um homem que gosto de debater (...). O Bolsonaro sempre teve um bom relacionamento comigo, o problema é que eu falo para o Bolsonaro o que eu penso e o que eu faço.

Ainda assim, o governador acredita que é “direito” de Bolsonaro tentar a candidatura.

— Essa situação (do Bolsonaro) não pode me preocupar (...) Eu só tenho uma meta, que é me firmar [como candidato]. Eu preciso chegar ao final da metade do ano que vem conhecido no Brasil — disse governador goiano.

Caiado avalia que o apoio do ex-presidente poderia ser um diferencial para a direita em uma corrida eleitoral com tantas possíveis candidaturas, mas ressaltou que seria “uma decisão pessoal dele”.

Outro nome que pode entrar na disputa pelo Executivo em 2026 é o do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos). Mas este deve esperar até última tentativa do ex-presidente, que é um grande aliado.

— Eu tenho uma coisa que é muito característica do Ronaldo Caiado. Eu sou um homem que não tem plano B na política. Às vezes quando vou operar [ele é médico], eu tenho. Mas na política eu sei o que eu quero e vou naquela meta. Eu tenho convicção que já sou pré-candidato. Eu não sei quanto desses aí que podem sair. Eduardo Leite também está se colocando, [Romeu] Zema, Ratinho Jr., Tarcísio, eu. Só ai são cinco — afirmou Caiado.

