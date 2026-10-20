É obrigação, independente do resultado de domingo, defender o Estado de Direito, diz Hugo Motta
Motta apoia a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), posição que adotou desde o primeiro turno, quando seu partido, o Republicanos, optou pela neutralidade
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse nesta terça-feira (20) que, independente do resultado do segundo turno da eleição presidencial, é obrigação das autoridades defender o Estado Democrático de Direito.
"A menos de uma semana do segundo turno das eleições presidenciais, dizer que não só para nós brasileiros, parlamentares, homens públicos, é uma responsabilidade e uma felicidade, independente do resultado do próximo domingo, defender o Estado Democrático de Direito. É uma obrigação", declarou durante a abertura do Congresso Internacional de Direito Constitucional, promovido pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), em Brasília.
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Motta apoia a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), posição que adotou desde o primeiro turno, quando seu partido, o Republicanos, optou pela neutralidade.