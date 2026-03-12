A- A+

Política É preciso fazer uma investigação no Supremo, aponta Augusto Coutinho O novo líder do Republicanos na Câmara Federal, o deputado pernambucano Augusto Coutinho, foi o entrevistado semana no podcast "Direto de Brasília"

A crise no Banco Master e o envolvimento de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no caso precisam ser investigados. É o que defende o novo líder do Republicanos na Câmara Federal, o deputado Augusto Coutinho. Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", o parlamentar pernambucano cobrou esclarecimentos da Suprema Corte, analisou o atual momento do país e acredita que seu partido, mesmo fazendo parte do governo Lula (PT), hoje tenderia mais a apoiar o candidato de oposição, Flávio Bolsonaro (PL).

Deputado, fala-se que se Daniel Vorcaro abrir a boca, a República cai. É verdade?

Uma coisa que eu vejo muito é dizerem que Brasília está temerosa. Não está temerosa. Eu mesmo não tenho medo, e tem muita gente no Congresso que tem zero problema com Vorcaro. Eu nunca o conheci. Se estive em algum evento em que ele também estava, eu nem sabia quem ele era. E não se pode achar que no Congresso Nacional está todo mundo com medo. Ele identificou peixe grande. Então algumas figuras de Brasília estão, sim, preocupadas.

O caso do Banco Master contaminará a eleição?

Sem dúvida é um escândalo muito sério, mas o que acho mais grave é a exposição do STF, uma coisa que realmente nos deixa indignados. E realmente é muito grave, ministros envolvidos, escritórios de mulher de ministro, de filho de ministro, tudo envolvido numa coisa dessa. É muito sério.

Esposas ou parentes de ministro deveriam ser proibidos de advogar?

Eu vi ontem que o escritório do filho de um ministro tem 25 anos pegando causas específicas, inclusive no caso daquela empresa de refit que sonegou combustível, que era uma verdadeira fraude. Ou seja, é muito grave. A gente sabe que isso acontece em Brasília, não só no Supremo, mas no Superior Tribunal de Justiça (STJ) também. Precisa passar isso a limpo, não dá. Quer ser ministro? Se não quer ser, pede para sair e vai advogar. Acho que tem que ser assim, porque lamentavelmente é diferente, inclusive do Poder Legislativo, onde a cada quatro anos você está sendo testado pelo povo. Se o povo não lhe quiser, ele tira fora. Mas no Judiciário não, é um cargo vitalício, tem essa tranquilidade. E o pior é que muitas vezes, quando faz mal feito e é pego, ainda se aposenta com salário integral de magistrado.

Vai haver uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)?

Eu acho que vai chegar ao ponto que sim. O Senado protocolou um pedido de CPI com várias assinaturas. Não sei como o presidente Davi Alcolumbre vai proceder, ele não fala sobre isso. Acho que essa questão precisa ser passada a limpo. A Suprema Corte é uma coisa soberana, tem de se ter muito respeito a ela. Se a gente perde o respeito, é muito ruim. Ela se posicionou bem na questão de manter a estabilidade política do país. Tiveram excessos, mas ela não pode ficar descredenciada. Precisa ser dito também que existem duas formas de haver uma apuração de tudo isso. A primeira é o Senado. A segunda é o próprio STF fazê-lo. Eles não têm corregedoria, mas o presidente pode abrir uma investigação. É uma coisa que precisa ser explicada para a população e para todos nós. E eu, como brasileiro, estou indignado com isso.

Hipoteticamente, um Congresso com viés mais à direita entregaria a cabeça de dois ministros do STF para Lula indicar?

Acho que a gente não pode se antecipar. A gente tem que abrir uma investigação sobre isso. Falar de impeachment já seria uma condenação. Mas uma investigação precisa ser feita. A sociedade, o povo brasileiro, está exigindo que seja feita uma investigação. São fatos muito graves, muito sérios, e eu dizia que a gente tem de ter respeito pelo STF, e não se pode perder. E, do jeito que as coisas caminham, se não se tiver uma posição clara, de esclarecimento, a gente vai sim perder o respeito pela nossa Suprema Corte.

Então não há risco de impeachment?

Na verdade, se você coloca essa questão no Plenário, não tenho dúvida que aconteceria. O problema é chegar a colocar no Plenário.

O senhor é relator do projeto da regulamentação das plataformas de transporte. No início houve muita resistência dos motoristas de aplicativos. Foi pacificado?

Quando o governo mandou essa matéria, ela foi um pouco politizada, falaram que se queria colocar sindicato e tal. Não era bem assim, era um projeto que tinha coisas boas e avanços. A gente não está falando só de motoristas, que são aproximadamente 1,5 milhão de trabalhadores. Se você junta os entregadores, são mais 500 mil trabalhadores. Ou seja, mais de dois milhões de brasileiros que trabalham com isso, que gostam, mas que em muitas ocasiões se sentem explorados, e são, pelas plataformas. Porque não tem regra, não tem lei, não tem nada. Eles não têm um amparo social, não têm previdência, mas eles não querem ser trabalhadores fichados nem celetistas. Eles querem fazer a hora de trabalho deles, trabalhar só no sábado, no domingo, só à noite, fazer os próprios horários. O que a gente precisa é deixar a regra clara, para que essas plataformas não explorem o trabalhador e que eles tenham direitos.

A principal questão que pega é quanto à previdência?

Por exemplo, hoje se um entregador de bicicleta ou moto sofre um acidente, ele fica inativo. Ele não tem segurança, não tem a quem recorrer. Então são avanços que precisam ser feitos. Ele precisa contribuir para a previdência social para ter também a condição de depois se aposentar. É o que estamos tentando fazer. Acho que existem exageros, muitas vezes eles reclamam e tal, mas a maioria é por desconhecimento. A proposta não vai aumentar em nada (os custos). Ele apenas vai contribuir para uma previdência, o que todo brasileiro tem que fazer, de uma forma muito modesta e muito convidativa. Depois de tanta discussão, estamos avançando e já chegando num ponto final para que a gente possa votar essa matéria.

Além da questão dos aplicativos, um ponto que mereceria uma regulamentação são as plataformas digitais da internet. Qual a sua visão sobre esse tema?

Acho importante. Discordo do discurso simplório de que isso é limitar a democracia. Como cidadão, fico indignado quando, em uma rede social, alguém está oferecendo um serviço, e quando você compra é que vê que é golpe. Ou seja, a plataforma não se responsabilizar se quem está oferecendo serviço é efetivamente uma empresa ou uma pessoa idônea? Não quero que ela se responsabilize se o produto é bom ou é ruim, mas quero que se responsabilize pelo que ele está me oferecendo. É a mesma coisa na questão das plataformas de motoristas. Se o consumidor chama o motorista, ele tem de ter a certeza de que aquele motorista existe, que não é um assaltante, que vai de fato cumprir o seu papel de pegar a pessoa e levar ao destino. Tem que ter essa clareza, e acho que daí se deturpa para dizer que é regular plataforma. Precisa ser feito, é uma realidade na nossa vida e que está aí como terra de ninguém.

O seu partido é um dos maiores na Câmara. Após essa janela, como deverá ficar a bancada?

Hoje nós temos 45 deputados federais. Vamos perder e vamos ganhar (com a janela). Acho que a gente termina com mais de 50 deputados. O que na verdade não representa muito, porque é um troca-troca por seis ou sete meses. O que importa é o que a gente está construindo. A gente tem a expectativa de aumentar consideravelmente a nossa bancada, inclusive chegar a mais de 60 deputados, o que seria uma bancada substancial.

Ainda pode formar uma federação?

Não tem nenhuma possibilidade. A gente teve uma discussão com o PSDB, chegou a quase finalizar, mas teve dificuldade por parte do PSDB, não foi da nossa parte. Depois começou uma discussão com o MDB, mas também não avançou, por divergências em estados e tudo mais. A gente vai seguindo só, mas de forma consistente. O presidente Marcos Pereira é muito competente quanto a isso, e o partido vem crescendo.

Que rumo o Republicanos vai tomar na sucessão do presidente Lula (PT)?

É uma boa pergunta. O presidente Marcos Pereira é quem conduz esse processo. Ele sempre ouve a bancada. Acho que a gente tem duas opções. A primeira, no meu entender, e não falo isso em nome do partido, porque não tenho autoridade para isso, é apoiar Flávio Bolsonaro (PL). A segunda é ficar livre, neutro.



Mas o partido não faz parte do governo Lula, com o ministro Sílvio Costa Filho?

Faz parte, mas é muito mais um convite pessoal do presidente. E a bancada corresponde. Nós temos uma fidelidade de 79% ao governo nas votações. Se você entra na questão ideológica, aí realmente a gente é um partido de centro-direita, vai ter dificuldade. Mas nas questões que são importantes para o Brasil, a gente vota, atua, tem bom senso. A gente tem ajudado o governo.

Não surgirá uma terceira alternativa para acabar com essa polarização entre Lula e Bolsonaro?

A pouca experiência que tenho de 35 anos de vida pública na política é o seguinte: essa polarização é ideal para ambos os lados, portanto a cada dia eles alimentam mais isso. Fica essa briga entre eles, uma rinha em que ninguém entra no meio. Me lembro muito em Belo Jardim, onde tinha de um lado meu querido sogro José Mendonça e do outro lado Cintra Galvão. A confusão era grande na política, e nunca entrou nenhuma terceira via. Porque quando a coisa estava meio morna, eles mesmos sentiam a necessidade de polarizar, para que não tivesse uma terceira via. É o que está acontecendo no Brasil.

Mas o PSD tem três nomes e o Republicanos tem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Mesmo assim, não tem como surgir outra opção?

Tenho lido que o PSD vai lançar um candidato próprio, e lá tem três governadores bem aprovados (Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Eduardo Leite). E, na verdade, o candidato alternativo para ganhar a eleição seria o governador Tarcísio, do nosso partido. Mas o que a gente tem assistido é que foi uma escolha familiar (por Flávio Bolsonaro), o que não é um projeto para o país. O que é estranho, e vou fazer até um desabafo como homem público. A gente vê que houve uma adesão quase que completa (a Flávio). A gente vê que o atual presidente tem muito desgaste, como o outro lado também tem desgaste, mas automaticamente ninguém quer pensar numa alternativa de centro, uma pessoa que venha construir um novo projeto. Não, ou é um projeto familiar ou é um projeto de esquerda.

Qual sua avaliação sobre o governo federal hoje?

O presidente Lula tem números consistentes para apresentar. Mas acho que o governo está errando muito, e isso é que tem feito com que esse momento eleitoral seja desfavorável para ele. A eleição vai ser muito disputada, muito acirrada, mas essa é uma percepção minha. Nunca fui adepto do PT, só votei no segundo turno da eleição passada no presidente Lula porque era contra Bolsonaro e eu temia pela democracia. E eu estava certo. Mas não sou petista, sou um deputado de centro-direita e tenho sensibilidade social.



O Republicanos pode apoiar a reeleição da governadora Raquel Lyra (PSD)?

Isso é especulação. O que a gente tem dito é que, pelo tamanho que o Republicanos tem, pela densidade política, a gente quer um assento na majoritária. Esse é o posicionamento do Republicanos. E a gente tem um nome para ser candidato a senador. Você não constrói política com imposição, tem que discutir. Nós temos um alinhamento com o prefeito João Campos (PSB), que vai ser o nosso candidato a governador. A gente vai discutir, vai conversar, e a gente tem sido ouvido. Especulação existe, é uma coisa que temos até a convenção para discutir.

E o presidente terá dois palanques em Pernambuco, o de João e o de Raquel?

Eu não acredito nisso. Não podemos esquecer que João Campos é presidente da nacional de um partido que tem três governadores. Isso dá peso político. Não é que o presidente Lula não vai aceitar o apoio da governadora Raquel, é óbvio que ele vai aceitar. Mas tem um partido que está alinhado com o PT em 17 estados, você vai criar um problema em Pernambuco para reverter no Brasil todo? Não acredito.

Fora que o partido da governadora pode lançar um presidenciável também...

É um problema, porque na verdade o próprio PL faz ou fazia parte do governo dela. O que a gente ouve a boca miúda é que o PL só vota nela se ela votar em Flávio Bolsonaro. Acho pouco provável. Resumindo, não acredito que haverá palanque duplo em Pernambuco. O palanque do presidente Lula é o de João. Óbvio que ele vai aceitar apoio de quem quer que seja, se por acaso vier. Mas não vejo uma reviravolta do PT se aliar ao PSD, que tem sido crítico, vai ter candidato próprio, inclusive. Então como é que fica isso? É complicado. Você acha que o PT vai botar o PSB para fora dessa aliança e se aliar com uma governadora que está num partido que tem outro candidato a presidente? Eu não consigo enxergar isso.

Veja também