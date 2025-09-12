A- A+

Política 'É só não fazer besteira' e 'A Papuda te espera': tudo o que Bolsonaro já disse sobre prisões Relembre momentos em que o ex-presidente, sentenciado a 27 anos de reclusão por cinco crimes, teve falas rígidas direcionadas a indivíduos que ferem a lei

Após Jair Bolsonaro ter sido condenado a uma pena de 27 anos e três meses nesta quinta-feira, internautas têm recuperado diversas falas polêmicas proferidas pelo ex-presidente ao longo de sua vida pública sobre a cadeia e indivíduos que ferem a lei.

Entre elas, a de um vídeo em que o ex-mandatário aparece rindo enquanto fala “a Papuda lhe espera, boa estadia lá!”, fazendo referência ao Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

O local, um dos em que Bolsonaro pode ser obrigado a cumprir a sentença, é um presídio de segurança máxima com capacidade para 5,3 mil detentos.

A frase foi dita pelo ex-presidente em 2017, quando ainda era deputado federal, e mencionava a “lista de Fachin”, uma relação dos nomes investigados pelo então relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Edson Fachin.

Outra fala que tem repercutido desde a condenação de Bolsonaro é “Você não quer ir para a cadeia, é só não fazer besteira!", dita também em 2017. A afirmação foi proferida durante uma entrevista ao jornal Correio Braziliense em que foi questionado sobre críticas à Polícia Militar.

Essas duas falas, no entanto, não foram as únicas vezes em que Bolsonaro se manifestou de forma rígida em relação à prática e a condenação por crimes. Confira outras abaixo:

Morreram poucos. A PM tinha que ter matado mil

— disse ainda em 1992 sobre o Massacre do Carandiru, em que agentes da Polícia Militar mataram 111 detentos.

Bandido tem que apodrecer na cadeia. Se cadeia é lugar ruim, é só não fazer a besteira que não vai para lá. Vamos acabar com essa história de ficar com pena de encarcerado. Quem está lá fez por merecer

— disse em 2018 comentando sobre Adélio Bispo, que o atacou com uma faca pouco antes.

Como não podemos condenar ninguém por prisão perpétua, que, pelo menos, se cumpra 30 anos de cadeia. Vamos acabar com progressão de pena

— afirmou o ex-presidente na mesma ocasião.

Presídio cheio é problema de quem cometeu crime

— disse em 2018 durante sabatina de pré-candidatos à Presidência promovida pelo jornal Correio Braziliense.

Quem não quer ir pra lá (cadeia) é só não fazer nada de errado. Quem está lá, está porque mereceu

— disse em entrevista ao programa Pânico, da rádio Jovem Pan, em 2018 quando era candidato.

(O policial) entra, resolve o problema e, se matar 10, 15 ou 20, com 10 ou 30 tiros cada um, ele tem que ser condecorado, e não processado

— afirmou em entrevista ao Jornal Nacional em 2018, quando era candidato à Presidência.

Os caras vão morrer na rua igual barata, pô. E tem que ser assim

— disse sobre criminosos em 2019 em entrevista para o canal do YouTube da jornalista Leda Nagle.

Eu tenho três alternativas para o meu futuro: estar preso, estar morto ou a vitória. Pode ter certeza que a primeira alternativa não existe

— declarou durante o 1° Encontro Fraternal de Líderes Evangélicos de Goiás em 2021.

Quero dizer aos canalhas que nunca serei preso

— afirmou no mesmo ano no 7 de setembro.

O tempo todo isso de vamos prender Bolsonaro. Eu caguei para a prisão

— disse neste ano durante um seminário do PL, seu partido, logo após a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) que levou à sua condenação nesta semana.

É o fim da minha vida. Eu já estou com 70 anos

— declarou em entrevista à Folha de São Paulo em março deste ano.

Não vou sair do Brasil. Me prendam, estão previstos 40 anos de cadeia. Me prendam. Estou com 70 já, quase morri em uma cirurgia. Vou morrer, não vai demorar

— afirmou ao canal AuriVerde Brasil em maio deste ano.

Nesta quinta-feira, Bolsonaro e sete aliados foram considerados culpados, por um placar de 4 votos contra 1, na Primeira Turma no STF, de cinco crimes: tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

No caso do ex-presidente, a acusação foi de liderar a organização criminosa. Ele foi sentenciado a uma pena de 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção. Além de 124 dias-multa, cada um no valor de um salário mínimo. O regime inicial da pena é fechado.

