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Presidência

É urgente reduzir as metas de emissões, diz Lula em discurso na COP31

"É imperativo pensar em novas estratégias para acelerar a transição energética", completou o presidente da República

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O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reage antes de posar para a foto oficial durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), no Centro de Exposições de Antalya, em Antalya, em 11 de novembro de 2026O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reage antes de posar para a foto oficial durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), no Centro de Exposições de Antalya, em Antalya, em 11 de novembro de 2026 - Foto: Ozan Kose/AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que "é urgente" que os principais países do mundo discutam rever e abaixar as metas de redução de emissões de gases de efeito estufa. Segundo o presidente, com as atuais NDCs (Contribuição Nacionalmente Determinada na sigla em inglês) o mundo caminha para "um aumento de temperatura de até 2,8ºC".

"A terceira mensagem que eu trago à COP31 reforça a urgência de ampliar as metas de redução de emissões. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, uma elevação média de 1,5ºC na temperatura da Terra já é inevitável. As Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) continuam sendo a principal ferramenta para combater a mudança do clima. Mas, mesmo se cumpridas as NDCs atuais, caminhamos para um aumento de 2,8ºC", disse.

"É imperativo pensar em novas estratégias para acelerar a transição energética", completou.

A fala foi em discurso na abertura da cúpula de líderes da COP31, realizada em Antália, na Turquia. Pelo fato de o Brasil ter organizado a COP30, em Belém, no ano passado, Lula foi um dos primeiros a discursar.

O presidente citou a queda do desmatamento registrada ao longo de seu mandato no Brasil. Afirmou que o País "segue liderando pelo exemplo".

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"Como guardião da maior floresta tropical do planeta, o Brasil segue liderando pelo exemplo. O desmatamento teve diminuição histórica em todos os nossos biomas. Apenas na região amazônica, a queda foi de 71% entre 2022 e 2026", afirmou.

Lula fez críticas indiretas aos Estados Unidos, presidido por Donald Trump. Sem mencionar o norte-americano ou seu país, Lula afirmou que a "ciência e o multilateralismo continuam sob ataque" no mundo e que "em alguns foros, o privilégio dos vetos e o poder do dinheiro desequilibram a balança". Foi uma crítica tanto à agenda de Trump, baseada em tarifas do ponto de vista econômico e ao questionamento de pesquisas, quanto ao Conselho de Segurança da ONU.

O presidente brasileiro afirmou que "o Brasil vai fazer a sua parte adotando mapas do caminho nacionais para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e eliminar o desmatamento e a degradação da floresta". Citou o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), criado às vésperas da COP30, em Belém, para estimular países a preservarem suas florestas. Falou que o fundo "está perto de reunir os investimentos necessários" para passar a funcionar. A meta é obter pelo menos US$ 10 bilhões.

"Seguiremos promovendo nossas plataformas de investimentos sustentáveis, que já mobilizam bilhões de dólares em capital público e privado", disse. "Belém também deixou a lição de que soluções inovadoras são possíveis quando há vontade política. O TFFF conseguiu angariar o apoio de dezenas de países e está perto de reunir os investimentos necessários para iniciar sua operação. O apoio de novos parceiros é bem-vindo para que o mecanismo atinja seu pleno potencial."

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