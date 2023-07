EBC muda regra e abre margem para ampliar loteamento político

A- A+

A diretoria executiva da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) decidiu na semana passada aumentar o número de cargos que podem ser preenchidos por indicações políticas. A partir de agora, apenas metade das funções comissionadas da estatal terá que, obrigatoriamente, ser ocupada por funcionários concursados. Antes, a regra previa que 70% destes postos seriam reservados aos servidores, e o restante poderia ficar com pessoas de fora.

Em nota conjunta, o Sindicato dos Jornalistas e a Comissão de Empregados da estatal afirmam que a medida é considerada “autoritária” e criticam a possibilidade de “loteamento em larga escala”. Segundo eles, os concursados garantem a “estabilidade necessária” para se contraporem, se preciso for, a tentativas de aparelhamento da empresa, “como vimos ao longo dos últimos anos, com consequência quase catastróficas para a democracia”. Hoje, a empresa pública tem 1.500 funcionários e 421 cargos comissionados — com salários que vão de R$ 7,5 mil (assistente) a R$ 26,2 mil (superintendente).

A EBC foi criada em 2007, no segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o objetivo de fomentar a comunicação pública no país, mas passou a ser alvo de críticas de aparelhamento político. Sob Jair Bolsonaro, chegou a ser incluída nos planos de privatização. Em vez de ser vendida, teve postos-chave ocupados por militares e foi alvo de denúncias por uso de suas emissoras de TV (TV Brasil 1 e 2)para promover a imagem pessoal do então titular do Palácio do Planalto.

Hélio Doyle, atual presidente da EBC, afirmou que a empresa está negociando um novo acordo com os funcionários e que não está certo se essa proporção dos cargos será mantida. Segundo ele, a média estipulada pela empresa seria mais “conveniente” neste momento.

— Na verdade, sem acordo em vigor, poderíamos fazer 100% a 0%, mas achamos 50% a 50% mais conveniente — afirmou.

Doyle afirma ainda que a EBC levou em consideração que essa configuração é a normalmente adotada em administrações públicas e ressaltou que a decisão de agora não significa algo definitivo. Ele diz ainda ter dificuldade de preencher alguns cargos apenas com concursados.

— Não temos intenção de ficar colocando gente lá, mas temos dificuldades. Fizemos várias propostas para servidores da empresa ocuparem cargos de coordenações e eles não aceitam porque acaba não sendo vantajoso. Acabamos tendo que chamar pessoas de fora e por isso essa pequena ultrapassagem.

O presidente da estatal afirma, ainda, que hoje a empresa ultrapassou um pouco a proporção de 70% para 30% para conseguir preencher alguns cargos ociosos. Atualmente, segundo Doyle, a empresa tem uma composição de 68% de concursados para 32% de comissionados.

Outras polêmicas

Neste ano, a TV Brasil já foi alvo de críticas por ter cedido instalações e transmitido em suas plataformas nas redes sociais uma live da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, que não tem cargo formal no governo. Depois, Janja retomou as transmissões ao vivo, mas usando seus perfis pessoais e fazendo as gravações no Palácio da Alvorada.

Os canais nas redes da emissora pública também vêm sendo usados semanalmente para a transmissão de um programa em que Lula é entrevista pelo jornalista Marcos Uchôa. O espaço é destinado para anúncios de governo, em um ambiente favorável ao presidente. Uchôa chegou a se candidatar a deputado federal pelo PSB no ano passado, mas desistiu da campanha quando ela já estava em curso.

Veja também

Saúde Romário apresenta melhora em quadro de infecção após internação para tratamento