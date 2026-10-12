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ELEIÇÕES 2026 EBC nega participação em falha de áudio na propaganda eleitoral de Flávio Bolsonaro O candidato do PL também pediu para que os seus eleitores compartilhem a sua propaganda na internet, com áudio

A Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) negou ter participação na falha da exibição da propaganda eleitoral do candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL).

Conforme mostrou a Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontou um problema técnico na transmissão da propaganda de Flávio no horário do almoço desta segunda-feira, 12.

"A falha de áudio na propaganda eleitoral do Partido Liberal, exibida às 13h desta segunda-feira, atingiu igualmente todas as emissoras que transmitem o horário eleitoral gratuito. Toda a operação de exibição da propaganda presidencial é de responsabilidade do pool de emissoras", diz nota da EBC.

A empresa prossegue: "A exibição do dia estava a cargo de outra empresa que integra o pool de emissoras. O pool é formado pelas emissoras de rádio e televisão e organizado pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert)".

A EBC destacou as regras do plano de mídia do TSE para o segundo turno da eleição presidencial que atribuiu ao "pool" de emissoras a responsabilidade de receber as mídias das campanhas e gerar o sinal da propaganda distribuído pelo Brasil. "A divisão de tarefas dentro do pool é definida pela Abert", acrescenta.

A EBC é uma empresa pública que tem entre as atribuições a prestação de serviços de comunicação governamental. Diferentemente da propaganda de Flávio, a propaganda do candidato do PT à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi exibida normalmente.

Segundo o TSE, o problema ocorreu no "pool" de mídias. "No momento da finalização das mídias, antes da exibição, não foram carregados os áudios de nenhuma das duas propagandas de televisão em bloco desta segunda-feira, às 13h, para o cargo de presidente da República", diz a Corte.

O TSE afirmou ainda: "Contudo, houve tempo hábil para a correção do problema antes da exibição da segunda propaganda, do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. O arquivo com a propaganda do candidato Flávio Bolsonaro foi corrigido e será reexibido".

Nas redes sociais, Flávio disse que não acredita que a falta de som ocorreu por acaso. "Você acredita em coincidência? Cara, não. Não acredito, não existe coincidência. Vocês acham que vão calar a minha voz? Não vão calar, não vão conseguir, não adianta "

O candidato do PL também pediu para que os seus eleitores compartilhem a sua propaganda na internet, com áudio. "Ninguém vai calar a voz do povo brasileiro", declarou.

A reportagem enviou questionamentos também ao "pool" de emissoras responsável pela transmissão, mas não obteve retorno.

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