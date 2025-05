A- A+

O ex-prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva, é tido por muitos como favorito entre os candidatos à presidência nacional do PT. Com apoio sugerido pelo presidente Lula, deveria voar em céu de brigadeiro. Mas o processo de eleições internas (PED) do PT vem se mostrando difícil para ele, que, nesta quarta-feira (15), "furou" a entrevista marcada para o podcast Direto de Brasília, apresentado por Magno Martins.

A ausência, sob alegação de trânsito intenso na Capital Federal e outros compromissos no Palácio do Planalto, só foi confirmada quando o programa já havia começado. A assessoria do candidato chegou ao estúdio com uma hora de antecedência. Ele, não.

Tal postura deixou diversas perguntas de jornalistas do Brasil todo sem resposta, bem como ouvintes de mais de 160 rádios do Nordeste sem poder conhecer as propostas de Edinho, que foi ministro no governo Dilma Rousseff.

Entre os questionamentos, a falta de unidade no PT e na sua própria corrente interna, a Construindo um Novo Brasil (CNB), que, um dia antes, viu Washington Quaquá lançar sua candidatura à presidência da sigla. Indagações sobre o governo Lula, a fala da primeira-dama Janja sobre o TikTok em reunião na China e a crise no INSS também ficaram sem respostas.

Também não se posicionou sobre as críticas que recebeu do adversário na disputa interna, o deputado federal Rui Falcão, que o acusou de erros de avaliação de conjuntura política e de fazer acenos ao bolsonarismo após as eleições presidenciais de 2022, quando ambos atuaram na comunicação da campanha de Lula.

Edinho pretendia falar por apenas 30 minutos, em vez da uma hora tradicional do podcast, alegando compromissos no Planalto. Isso num dia em que Lula e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, estão fora do país, e o Congresso Nacional também não teve sessão plenária deliberativa. Uma data, portanto, sem alvoroço político em Brasília, com espaço franqueado pela internet e pelas rádios, que o candidato simplesmente desperdiçou.

Na ausência do convidado, o jornalista José Maria Trindade (na foto com Magno), da Jovem Pan, falou sobre o quadro nacional, as eleições internas do PT e outros assuntos da ordem do dia em Brasília, como a possível instalação de uma CPI do INSS e o episódio envolvendo Janja e o TikTok na China.

