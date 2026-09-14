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Eleições 2026 Edinho Silva ataca Flávio e diz que candidato do PL quer acabar com Pix e é contra fim da 6x1 Edinho diz ainda que, em um eventual governo de Flávio Bolsonaro, o Brasil vai perder a sua estabilidade política

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, partiu para o ataque e publicou nas redes sociais um vídeo em que diz que o candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, quer acabar com o Pix, impedirá a concretização do fim da jornada de trabalho 6x1 e não dará reajuste no salário mínimo. Edinho afirma ainda que Flávio vai acabar com o Farmácia Popular e enfraquecerá o Sistema Único de Saúde (SUS).

"O Flávio Bolsonaro quer acabar com o Pix. Ele defende o Trump, que é contra o nosso Pix. Sabe por quê? Porque ele defende os interesses das empresas de cartões de crédito. As maiores são sediadas nos Estados Unidos. Com o Flávio, não vai ter fim da jornada 6 por 1. Você sabe, ele trabalhou no Senado contra a aprovação do projeto encaminhado pelo presidente Lula. Com o Flávio, o salário mínimo não vai ter reajuste. O seu pai, na presidência, congelou o salário mínimo e acabou com a valorização do salário mínimo. Ele vai acabar com a Farmácia Popular", diz Edinho no vídeo.

Em contrapartida, Edinho diz que Lula dará reajuste do salário mínimo acima da inflação e ajudará famílias a quitarem dívidas.

A gravação do presidente do PT ocorre no momento em que a campanha de Lula vê um crescimento de Flávio Bolsonaro nas pesquisas, que já aparece numericamente à frente do presidente em cenários de segundo turno nos principais institutos de pesquisa.

Edinho diz ainda que, em um eventual governo de Flávio Bolsonaro, o Brasil vai perder a sua estabilidade política. Para isso, o presidente do PT citou as conclusões do inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

"Eles não aceitaram o resultado das urnas de 2022 e tentaram um golpe em janeiro de 2023. E ainda arquitetaram a tentativa de assassinato do presidente Lula e de outras autoridades, como o vice-presidente Geraldo Alckmin. Você quer um país que não tenha estabilidade e paz? Que Brasil queremos? Um Brasil forte, um Brasil desenvolvido, um Brasil de prosperidade. Com o Flávio Bolsonaro, a crise será constante", disse Edinho.

Diante da crise no STF, que é um dos motivos apontados pela baixa de Lula nas pesquisas e tendência de alta de Flávio, Edinho diz que o "sistema apodreceu" e sugeriu que Lula fará uma reforma política e no Poder Judiciário.

"O Brasil fará todas as reformas que o país precisa. Temos que mudar o Poder Judiciário, temos que mudar a política brasileira. O sistema apodreceu, mas isso tem que ser feito fortalecendo a democracia, fortalecendo a liberdade", afirma Edinho.

No vídeo, Edinho também admite eventuais erros do governo Lula e diz que o presidente deseja "corrigir rotas". Porém, o coordenador da campanha de Lula questiona Flávio, endossando que a mudança de presidente seria um caminho duvidoso para o País.

"Um governo tem acertos, mas um governo também erra. E o presidente Lula quer corrigir rotas, quer fazer o melhor para o País. Mas o Lula, você conhece, a mudança será no caminho seguro", disse o presidente do PT.

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