Edinho Silva: Lula defende que precisamos começar reforma do Estado brasileiro
Segundo o presidente nacional do PT, Lula teria "predisposição para fazer reforma do Estado para que se melhore a qualidade do gasto público"
O coordenador da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e presidente nacional do PT, Edinho Silva, disse nesta segunda-feira (19) que, em um eventual quarto mandato, Lula apoiará uma reforma de Estado, o que inclui mudanças no Judiciário e do Ministério Público (MP), além do corte de "supersalários" do funcionalismo público.
"Lula tem defendido que temos que começar a construir no Brasil uma reforma do Estado brasileiro. Essa reforma significa reformas do Poder Judiciário, do MP, acabarmos com penduricalhos e supersalários, fazermos reforma no sistema político-eleitoral brasileiro", declarou durante o debate com o coordenador de campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador Rogério Marinho (PL), promovido pela GloboNews.
Segundo Edinho, Lula teria "predisposição para fazer reforma do Estado para que se melhore a qualidade do gasto público". O presidente do PT mencionou o controle de deputados federais e senadores sobre uma fatia do Orçamento. "Não é possível que o Congresso execute hoje R$ 62 bilhões do Orçamento. Quem tem força política para fazer reformas? Quem já fez."
Leia também
• No RS, Lula retoma desafio para que Flávio autorize a abertura de seus sigilos
• Campanha de Lula diz que Meta não está sendo isenta na eleição, apesar de decisão do TSE
• Imprensa internacional repercute debate entre Lula e Flávio Bolsonaro: 'caótico'
Questionado sobre como Lula promoveria reformas sem maioria no Congresso, Edinho respondeu: "Não tínhamos maioria no Congresso para aprovar a PEC 6X1. O presidente Lula liderou esse debate".
Edinho Silva ainda criticou a condução econômica do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e disse que a gestão Lula herdou, em 2023, um "Brasil sem dinheiro para pagar despesas continuadas" e com relatórios de transição com números maquiados
O petista defendeu o pagamento de precatórios e criticou o volume de desonerações deixado por Bolsonaro. Segundo ele, muitos setores beneficiados não precisavam da redução da carga.