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SUPREMO Edson Fachin cancela reunião com OAB em meio à crise no STF Encontro estava previsto para quarta-feira não tem nova data

Em meio à crise no Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente da Corte, ministro Edson Fachin, cancelou a reunião com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti, que estava marcada para quarta-feira.

Segundo interlocutores, o presidente da OAB foi informado sobre o adiamento nesta segunda-feira. O ministro teria se desculpado e disse que marcaria outro dia. Ainda não há previsão de quando o encontro vai ocorrer.

Apesar do cancelamento, Simonetti convocou uma reunião extraordinária do Colégio de Presidentes das seccionais.



O presidente da OAB tem defendido que eventuais desvios de conduta de ministros devem ser investigados com o mesmo rigor aplicado aos demais cidadãos.

O objetivo da reunião com Fachin era tratar das apurações envolvendo os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça no contexto das investigações relacionadas ao empresário Daniel Vorcaro.

A crise no STF provocou manifestações de diferentes seccionais da OAB.

Em nota divulgada na semana passada, a OAB afirmou acompanhar com "atenção e extrema preocupação" as notícias sobre o caso e defendeu que os fatos sejam apurados de forma rigorosa e isenta, "em relação a quem quer que seja".

A entidade também ressaltou a necessidade de respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e à presunção de inocência.

"A Ordem se preocupa com os impactos dessa crise para o Brasil, sobretudo por envolver instituições essenciais à democracia e por ocorrer durante o período eleitoral", afirmou a OAB.

Entenda crise no STF

A crise foi alçada a um novo patamar após Moraes enviar a Fachin, na quinta-feira, relatórios de inteligência da PF que apontam supostas irregularidades cometidas por Mendonça, como direcionamento de investigações por fins políticos e interferência em delações premiadas.

Ao demandar a PF, Moraes determinou o envio de documentos que citassem integrantes da Corte em razão de “diversas informações sobre condutas de autoridades tendentes a afastar a independência” dos magistrados. O despacho, no entanto, não detalha que informações seriam essas. A medida foi adotada por Moraes após Mendonça tornar público o material sobre Vorcaro.

Diante do conflito, Fachin disse sexta-feira em evento no Palácio do Planalto que a resposta será “firme e rigorosa”, mas sem “precipitação”. Ele afirmou que a “gravidade” dos fatos não “autoriza atalhos”.

"As instituições precisam ser preservadas, sobretudo nos momentos de maior tensão. Nenhuma autoridade está acima da Constituição. Nenhum Poder está acima da lei. Nenhum interesse circunstancial pode se sobrepor à integridade do Estado democrático de direito", afirmou o presidente do STF.

Fachin abriu prazo para que Moraes e Mendonça se manifestem. Também vão prestar esclarecimentos o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ambos citados em mensagens de Vorcaro.

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