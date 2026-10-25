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Eleições 2026 Eduardo Bolsonaro: "A gente nunca subestima adversários, mas confia na vitória de Flávio" Ex-deputado federal se reuniu com apoiadores brasileiros em locais de votação em Miami, nos Estados Unidos

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), irmão do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), afirmou neste domingo, 25, que a família não subestima o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adversário do senador no segundo turno das eleições.

Eduardo se reuniu com apoiadores brasileiros em locais de votação em Miami, nos Estados Unidos.



"A gente nunca subestima nossos adversários. Mas estamos confiantes de que teremos a vitória", declarou Eduardo.

O ex-parlamentar não votou porque está com os direitos políticos suspensos após condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Em junho deste ano, Eduardo foi condenado a quatro anos e dois meses de prisão por coação no curso do processo, em razão de sua atuação para articular sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras e pressionar a Corte durante o julgamento de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A condenação se tornou definitiva em outubro, quando o ministro Alexandre de Moraes determinou a expedição de um mandado de prisão contra ele.

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