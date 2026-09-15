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STF Eduardo Bolsonaro acusa ministros de tentar deslegitimar Mendonça: 'STF esconde sujeira' Foragido nos EUA, ex-deputado acusou STF de tentar deslegitimar André Mendonça para "esconder sujeira" em sessão sobre Moraes

O ex-deputado Eduardo Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (15), que ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) estariam tentando deslegitimar André Mendonça durante a sessão extraordinária que analisa o pedido do magistrado para abrir uma investigação sobre as relações de Alexandre de Moraes com o ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Em vídeo publicado no X, Eduardo classificou parte das discussões no plenário como uma tentativa de "esconder a sujeira deles para baixo do tapete" e acusou ministros de recorrerem a uma estratégia para transformar quem faz acusações em alvo das próprias apurações.

"Eles vão tentar fazer com o André Mendonça o que eu sofri", afirmou. "Quem denuncia o crime, eles transformam de vítima em criminoso."

Eduardo relacionou a crítica ao próprio caso. O ex-deputado vive foragido nos Estados Unidos, enquanto a Primeira Turma do STF julga, no plenário virtual, recurso apresentado por sua defesa contra a condenação a quatro anos e dois meses. A relatoria é de Moraes.

"Isso aconteceu comigo com a minha condenação de quatro anos", disse Eduardo, ao sustentar que Mendonça poderia ser submetido ao mesmo tipo de reação. "O modus operandi é exatamente o mesmo "

O ex-deputado também tratou as informações que vieram a público sobre a crise na Corte como confirmação de suspeitas que, segundo ele, já existiam sobre a atuação do tribunal. "A gente sempre imaginou que existia a corrupção pelos bastidores do STF, mas agora ela tá sendo precificada", afirmou.

Na sequência, ele ampliou as críticas ao Supremo e citou decisões anteriores da Corte envolvendo prisões e restrições de liberdade, em alusão à tentativa de golpe de estado realizada em 8 de janeiro de 2023.

Eduardo é acusado de atuar nos Estados Unidos para pressionar autoridades americanas a adotarem sanções contra o Brasil e ministros da Corte para tentar interferir em investigações contra seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, também preso por liderar a trama golpista e articular a tentativa de golpe de Estado.

Eduardo encerrou o vídeo convocando seguidores a acompanhar a continuação da sessão. "Vamos seguir de olho, vigilantes", afirmou.

Os ministros do STF estão reunidos desde a manhã desta terça-feira para julgar o pedido de Mendonça de abertura de investigação sobre as relações entre Moraes e Vorcaro.

O caso veio à tona após o Estadão revelar, em 1º de setembro, mensagens trocadas entre os dois. A crise levou o presidente da Corte, Edson Fachin, a assumir a relatoria da questão e também do inquérito das fake news, anteriormente conduzido por Moraes.

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