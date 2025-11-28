A- A+

Eleições Eduardo Bolsonaro admite que pode apoiar Tarcísio de Freitas contra Lula Aceno a governador de São Paulo vem na esteira de críticas à articulação de aliados para disputa à Presidência em 2026

Um dia depois de tecer novas críticas à articulação feita por aliados para a candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) admitiu que pode apoiar o governador de São Paulo numa eventual corrida à Presidência contra Lula (PT). Em entrevista ao UOL, o parlamentar foi questionado sobre qual seria a sua postura se a direita se unisse em torno do nome de Tarcísio, em meio à indefinição dentro da família sobre quem herdará o espólio político em 2026 do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso no último sábado.

— Onde o Lula estiver de um lado, eu estarei do outro — disse ele. — Se o Tarcísio for este candidato, a gente vai acabar falando, sim, de Tarcísio de Freitas.

Nesta quinta-feira, o deputado havia afirmado, também em entrevista ao UOL, que o irmão e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) está "mais preparado" para uma candidatura presidencial que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e rebateu críticas de que estaria "dividindo a direita".

Eduardo, que está nos Estados Unidos desde fevereiro, não escondeu o incômodo nos últimos meses com movimentos de aliados que tentam tirar o ex-presidente ou outros membros da família Bolsonaro do protagonismo.

