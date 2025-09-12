A- A+

Bolsonaro Eduardo Bolsonaro afirma que Estados Unidos podem enviar caças e navios de guerra ao Brasil Deputado disse que "prefere a guerra"

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) afirmou em entrevista ao Metrópoles que existe a possibilidade dos Estados Unidos enviarem aviões e navios de guerra ao Brasil.

A declaração aconteceu depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de estado em 2023.

“Se o regime brasileiro for consolidado e tiver uma evolução igual à da Venezuela, com eleições que não são nada transparentes, sem a ampla participação da oposição, regado a censura e prisões políticas, no Brasil pode perfeitamente no futuro ser necessária a vinda de caças F-35 e de navios de guerra, porque é o atual estágio da Venezuela”, disse Eduardo Bolsonaro

O deputado também criticou a condenação do pai pelo Supremo Tribunal Federal (STF), classificando o ato como “antidemocrático”.

“O Brasil tem que se comportar como uma democracia. Não é encarcerando o líder da oposição que você vai fazer uma eleição. Não é violando a Constituição que você vai preservar a Constituição. Isso está muito claro para todo mundo que tá acompanhando essa inquisição no Supremo Tribunal Federal liderada pelo Alexandre de Moraes”.

Eduardo Bolsonaro ainda se posicionou a favor de uma possível intervenção militar no Brasil.

“Eu acho que vale a pena pela pauta da liberdade. Você aceitaria ser escravo para evitar uma guerra? Eu prefiro a guerra. É como Churchil diz naquele caso com Chamberlain. Voltou da Alemanha com acordo do Hitler nas mãos. E o Churchil alertou: poderia ter escolhido entre a desonra e a guerra”.

