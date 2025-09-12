Sex, 12 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta12/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro afirma que Estados Unidos podem enviar caças e navios de guerra ao Brasil

Deputado disse que "prefere a guerra"

Reportar Erro
Mensagens enviadas por Eduardo ao seu pai Jair Bolsonaro foram enviadas em 15 de julhoMensagens enviadas por Eduardo ao seu pai Jair Bolsonaro foram enviadas em 15 de julho - Foto: Eduardo Bolsonaro / Flickr

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) afirmou em entrevista ao Metrópoles que existe a possibilidade dos Estados Unidos enviarem aviões e navios de guerra ao Brasil.

A declaração aconteceu depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de estado em 2023.

“Se o regime brasileiro for consolidado e tiver uma evolução igual à da Venezuela, com eleições que não são nada transparentes, sem a ampla participação da oposição, regado a censura e prisões políticas, no Brasil pode perfeitamente no futuro ser necessária a vinda de caças F-35 e de navios de guerra, porque é o atual estágio da Venezuela”, disse Eduardo Bolsonaro

Leia também

• Carlos Bolsonaro ironiza Mauro Cid após condenação no STF: "Parabéns"

• EUA voltam a dizer que condenação de Bolsonaro é parte de "perseguição e censura" de Moraes

• STF deve abrir prazo para recursos de Bolsonaro e dos outros sete réus em outubro

O deputado também criticou a condenação do pai pelo Supremo Tribunal Federal (STF), classificando o ato como “antidemocrático”.

“O Brasil tem que se comportar como uma democracia. Não é encarcerando o líder da oposição que você vai fazer uma eleição. Não é violando a Constituição que você vai preservar a Constituição. Isso está muito claro para todo mundo que tá acompanhando essa inquisição no Supremo Tribunal Federal liderada pelo Alexandre de Moraes”.

Eduardo Bolsonaro ainda se posicionou a favor de uma possível intervenção militar no Brasil.

“Eu acho que vale a pena pela pauta da liberdade. Você aceitaria ser escravo para evitar uma guerra? Eu prefiro a guerra. É como Churchil diz naquele caso com Chamberlain. Voltou da Alemanha com acordo do Hitler nas mãos. E o Churchil alertou: poderia ter escolhido entre a desonra e a guerra”.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter