A- A+

Eleições 2026 Eduardo Bolsonaro anuncia pupilo de Valdemar para o Senado em SP: 'encaixa perfeitamente nos planos' Ex-deputado federal deve concorrer como primeiro suplente da chapa, mesmo em 'autoexílio' nos EUA

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) publicou um vídeo nas redes sociais em que apresenta o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, André do Prado (PL), como seu candidato ao Senado. O anúncio da candidatura havia sido antecipado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nesta terça-feira, 5.

A dupla aparece ao lado de Fernando Godoy, ex-prefeito de Holambra, que será o segundo suplente.

— A primeira suplência ficará comigo. Sabemos da minha condição atual, gostaria muito de estar no Brasil. Mas, no nosso projeto atual, o André do Prado se encaixa perfeitamente. Vai ser a união de várias forças para bem nos representar nas pautas que são inegociáveis — declarou ele.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está em "autoexílio" nos Estados Unidos, depois de alegar suposta perseguição política pelo Judiciário. Desde então, articulou um "tarifaço" contra as exportações brasileiras junto ao governo americano, além da suspensão de vistos e o enquadramento de autoridades na Lei Magnitsky.

A postura rendeu ao ex-deputado uma ação penal no Supremo Tribunal Federal (STF) por coação no curso do processo criminal que levou à condenação do pai por tentativa de golpe de estado. A Procuradoria-Geral da República (PGR) entende que ele tentou coagir os ministros. Caso tenha desfecho desfavorável até as eleições, pode ter o registro de candidatura indeferido com base na Lei da Ficha Limpa.

Prado admite no vídeo que terá uma "batalha jurídica" pela frente para preservar a chapa nos termos acordados. Ele visitou o filho de Bolsonaro nos Estados Unidos em três ocasiões diferentes e contou com o apoio do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, figura que participou ativamente da sua ascensão política, nas negociações com Eduardo.

O deputado estadual acena a Eduardo na gravação ao afirmar que Jair Bolsonaro está preso "injustamente" hoje e se comprometeu a defender uma "anistia geral" aos envolvidos na trama golpista e nos atos de 8 de Janeiro.

— Assumi todas essas pautas junto com o Eduardo. Estarei lá votando todas elas, ao lado do meu partido, com as minhas lideranças. Esse é meu compromisso. Pode ter certeza que vou honrar como sempre honrei tudo o que tratei na minha vida — disse Prado.

Veja também