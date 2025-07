A- A+

tarifaço Eduardo Bolsonaro associa fim de tarifaço de Trump a "anistia ampla, geral e irrestrita" Comentário foi feito na internet após encontro do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com encarregado de negócios dos EUA

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) relacionou o fim das tarifas de 50% anunciadas pelo presidente americano Donald Trump com uma "anistia ampla, geral e irrestrita" em uma publicação nas redes sociais nesta sexta-feira.

A declaração foi feita momentos depois do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmar ter se encontrado oncarregado de negócios dos Estados Unidos, Gabriel Escobar.

"Vamos abrir diálogo com as empresas paulistas, lastreado em dados e argumentos consolidados, para buscar soluções efetivas. É preciso negociar. Narrativas não resolverão o problema. A responsabilidade é de quem governa", escreveu o governador.

Eduardo Bolsonaro, por sua vez, disse que "qualquer tentativa de acordo sem um primeiro passo do regime em direção a uma democracia será interpretado como mais um acordo caracu, pois isso já foi exaustivamente tentado no passado".

Ela acrescenta que retirar a tarifa teria como consequência uma eleição no próximo ano sem oposição.

"Lamento, mas não dá para pedir ao Presidente Trump - e nenhuma autoridade internacional minimamente decente - para tratar uma ditadura como se fosse uma democracia. Ou há uma anistia ampla, geral e irrestrita para começar ou bem vindos à 'Brazuela'", concluiu Eduardo Bolsonaro na publicação.

Como mostrou a colunista do Globo Bela Megale, o encontro de Tarcísio com Escobar causou revolta de Eduardo Bolsonaro. O filho do ex-presidente disse a aliados que estava muito irritado com a postura do governador, por avaliar que a negociação esvazia o plano de pressionar as autoridades brasileiras por uma anistia ampla e irrestrita que favoreceria, em tese, Jair Bolsonaro.

Aliados do governador, por outro lado, afirmam que a relação entre Tarcísio e o deputado é boa e que os dois tiveram uma ligação por vídeo amistosa, nesta quinta-feira (10). O assunto foi o aniversário de Eduardo, celebrado ontem.

