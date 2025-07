A- A+

Tarifaço de Trump Eduardo Bolsonaro ataca Tarcísio por diálogo com empresários: "Subserviência servil" Deputado criticou postura do aliado

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) abriu fogo, na manhã desta terça-feira (15), contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), após o ex-ministro da Infraestrutura do governo Jair Bolsonaro integrar as negociações com empresários sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.

Em publicação nas redes sociais, Eduardo acusou Tarcísio de agir com “subserviência servil às elites” ao aceitar dialogar com o setor privado e o governo federal sobre medidas de reação às tarifas de até 50% impostas pela gestão de Donald Trump a itens como aço e alumínio.

“Prezado governador, se você estivesse olhando para qualquer parte da nossa indústria ou comércio estaria defendendo o fim do regime de exceção que irá destruir a economia brasileira e nossas liberdades. Mas como, para você, a subserviência servil às elites é sinônimo de defender os interesses nacionais, não espero que entenda”, escreveu Eduardo.

A fala intensifica a tensão entre bolsonaristas de linha dura e Tarcísio. Inicialmente, o governador adotou um tom alinhado à ala mais dura ao responsabilizar o governo Lula pela adoção das tarifas pelos Estados Unidos, afirmando que a insegurança jurídica e a agenda ideológica do Planalto haviam afastado investidores e prejudicado a imagem do país no exterior. Posteriormente, no entanto, recuou e decidiu coordenar reuniões separadas do governo federal em São Paulo.

A declaração de Eduardo ocorre um dia após o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, anunciar que irá coordenar reuniões com industriais e empresários para discutir os impactos das sanções comerciais americanas e formular estratégias de reação. Em Brasília, Alckmin se reúne com a indústria e agronegócio nesta terça-feira.

Veja também