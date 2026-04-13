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Eleições 2026 Eduardo Bolsonaro 'atrapalha' e direita deve focar em Lula, diz Ciro Nogueira "Nosso adversário é o atraso do País" diz senador do Progressistas

O presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), afirmou nesta segunda-feira, 13, que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) "atrapalha" ao travar disputas internos na direita e em não focar no combate ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Eduardo tem criticado publicamente o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), a quem acusa de dar pouco apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência.

"Acho que atrapalha hoje em dia. O Eduardo, tenho um respeito, é um querido amigo, uma pessoa que tem a sua representatividade. Agora, nosso adversário aqui deste campo não é o Nikolas, não é o Eduardo, não são as pessoas que estão nessas discussões", declarou o dirigente no evento HBR Summit Brasil 2026: Healthcare Management, em São Paulo.

"Nosso adversário é o atraso do nosso País, é esse governo que não representa o que queremos para o futuro e acho que nós devemos centrar forças nisso, continuou Ciro.

Segundo o senador, a direita precisa voltar a centrar o discurso em temas como segurança, saúde, educação e competitividade, reduzindo o peso da polarização e de "discussão inútil". A fala ocorre no momento em que a federação PP-União Brasil discute seu posicionamento para 2026 e mantém interlocução com Flávio Bolsonaro.



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