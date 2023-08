A- A+

BRASIL Eduardo Bolsonaro chama Republicanos de 'partido de esquerda' por aproximação com o governo Lula Em agenda no interior de São Paulo, o deputado ainda criticou a postura do presidente da sigla, Marcos Pereira, e engrossou pressão por saída de Tarcísio de Freitas

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou, nesta sexta-feira, que o Republicanos é um "partido de esquerda". A legenda abriga o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi ministro da Infraestrutura do ex-presidente Jair Bolsonaro, pai do parlamentar, mas vem se aproximando do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O movimento, criticado pelo filho "zero três", também pode levar à saída do governador paulista da sigla.

O Republicanos, assim como o PP do presidente da Câmara Arthur Lira (AL), vem cobrando mais espaço no governo petista como contrapartida a engrossar o grupo de apoio a Lula no Congresso. Nas últimas semanas, o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) confirmou que o presidente dará espaço a Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) e André Fufuca (PP-MA) na Esplanada dos Ministérios. O movimento desagradou Tarcísio, que sinalizou que deve se desfiliar caso o partido embarque no governo petista.

A declaração de Eduardo Bolsonaro sobre o Republicanos foi dada ao jornal Diário da Região, de São José do Rio Preto (SP), onde esteve para receber uma homenagem da Câmara Municipal local. Na ocasião, o deputado federal ainda classificou o movimento como "lamentável", podendo mesmo colocar a sigla "em pé de igualdade com partidos de esquerda".

— Cabe a avaliação de cada um que está dentro do Republicanos. Eu sei que tem uma passa de políticos com mandato ligados à igreja ou que defendem pautas contra o aborto e em defesa da família que estão insatisfeitos, principalmente com posicionamentos do Marcos Pereira (presidente nacional da legenda) — afirmou.

Veja também

Blog da Folha Encontro do PSB reúne Geraldo Alckmin, João Campos e lideranças locais e nacionais em Gravatá