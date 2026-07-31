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Bolsonaro Eduardo Bolsonaro chora e diz temer prisão nos Estados Unidos Ex-deputado critica Kim Kataguiri e fala em perseguição contra a família

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) chorou ao relatar o temor de ser preso e fez críticas a integrantes da direita durante o lançamento da TLTV, canal de televisão inaugurado na Flórida, nos Estados Unidos, onde vive desde fevereiro de 2025. Durante o discurso, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso por participação na trama golpista, afirmou sofrer perseguição política e comparou a situação brasileira a regimes autoritários de outros países.

Eduardo citou a investigação sobre a divulgação de um vídeo produzido com inteligência artificial envolvendo Jair Bolsonaro durante uma convenção do PL e questionou os rumos do processo. Segundo ele, o pai estaria “incomunicável” e perguntou “aonde vai parar essa loucura”.

“Por acompanhar essa perseguição, a gente começa a perceber que vale a pena aprender com o exemplo dos outros. Vi o Allan ficar três anos sem ver os filhos. Eu não consigo imaginar ficar tanto tempo assim”, afirmou, antes de se emocionar e ser abraçado pelo blogueiro Allan dos Santos, fundador do canal.

O ex-deputado disse ainda que tem tomado precauções diante da possibilidade de uma prisão, citando contatos com organismos internacionais, como a Interpol, e gastos com advogados. Eduardo afirmou que questiona os motivos de continuar atuando politicamente diante dos riscos pessoais.

“Você vai para uma viagem, você chega em um local e sei lá se vai ser preso. E aí você se pergunta: caralh*, por que eu estou fazendo isso tudo, podendo deixar meus moleques em casa sem poder ver o pai?”, disse.

O evento também contou com a participação do ex-deputado Alexandre Ramagem, considerado foragido da Justiça brasileira após fugir para os Estados Unidos para evitar o cumprimento de uma condenação relacionada aos atos golpistas de 8 de janeiro.

Durante o discurso, Ramagem criticou setores da própria direita que questionam a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República. Ele afirmou que há pessoas que acreditam que integrantes da família Bolsonaro tentam se beneficiar politicamente da situação.

“E ainda tem que lidar com filhos da puta da direita que fica achando que a gente está querendo se dar bem na vida. ‘Quer botar o Flávio porque é da família’. Vai lá então, irmão. Se candidata aí para você ver”, declarou.

Críticas

Eduardo também criticou o deputado federal Kim Kataguiri (Missão-SP) após declarações do parlamentar sobre possíveis imagens envolvendo Flávio Bolsonaro. Segundo Eduardo, Kim teria tratado o assunto com deboche e ignorado os impactos sobre a família do irmão.

“E ninguém parou para olhar para a Fernanda, esposa do Flávio. Estão destruindo uma família, e os caras nem aí, falando como se fosse a coisa mais natural do mundo, dando risada”, afirmou.

Na sequência, Eduardo disse que teria vontade de agredir o deputado caso o encontrasse no Brasil. “Quando voltar para o Brasil, dá vontade de pegar de porrada esses moleques”, declarou.

Após o lançamento da TV, Eduardo compartilhou uma publicação de Allan dos Santos com críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. No texto, o blogueiro chamou o ministro de “psicopata de merda” ao comentar um documentário produzido pela Revista TL sobre Moraes.

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