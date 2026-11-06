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discussão Eduardo Bolsonaro critica advogado de Filipe Martins e diz que ele "não representa a direita" Ex-deputado respondeu a um vídeo publicado por Jeffrey Chiquini com acusações contra integrantes de canal do YouTube bolsonarista

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) desautorizou Jeffrey Chiquini (Novo-PR), recém-eleito deputado federal e advogado de Filipe Martins, a falar em nome do bolsonarismo em meio a uma discussão pelas redes sociais.

O ex-parlamentar afirmou que Chiquini "não representa a direita" e disse que ele "'chegou ontem" na política em resposta a um vídeo publicado pelo jurista com críticas a um grupo de influenciadores aliado a Eduardo.

A discussão teve início depois que Jeffrey, eleito o deputado federal mais votado pelo Paraná neste ano, acusou os integrantes do canal do YouTube Estúdio 5° Elemento, conhecido pela produção de conteúdos sobre o bolsonarismo, de serem "infiltrados na direita" e de atuarem em favor de Daniel Vorcaro.

No vídeo, Chiquini mostra conversas atribuídas ao banqueiro e a Ana Matos, então superintendente das áreas de comunicação e marketing do Master.

Na troca de mensagens, o empresário cita Renaldo Giraldi, um dos influenciadores ligados ao 5° Elemento, como alguém que tem "batalhão de internet" que poderia ser usado para "jogar pesado" contra o Banco Central, que à época analisava a compra do Master pelo BRB.

No início do ano, a Polícia Federal (PF) chegou a investigar indícios da contratação de produtores de conteúdo pelo Master para a publicação de vídeos contrários ao BC.

Na gravação, Chiquini também mostra imagens que indicam a participação de Arthur Machado, fundador do 5° Elemento, em um jantar ao lado de Vorcaro e de ministros do Supremo.

No vídeo, o advogado relembra que Machado chegou a ser preso durante a Lava-Jato, sob a acusação de envolvimento em um esquema de fraudes em fundo de pensão, mas foi solto por determinação do ministro Gilmar Mendes.

— Esse é o Arthur Machado, dono do 5° Elemento, em jantar do Vorcaro junto com todos os algozes da direita, perseguidores dos bolsonaristas e ditadores que prenderam Jair Bolsonaro. Se a direita quer realmente enfrentar a esquerda, a corrupção, a tirania e o sistema a altura precisamos começar a nos livrar dos infiltrados. Esses caras do 5° Elemento são cavalos de Tróia que querem destruir o bolsonarismo de dentro para fora para roubar o capital político do Bolsonaro — disse Chiquini.

Em resposta, Eduardo Bolsonaro, entrevistado com frequencia pelo canal do YouTube, rebateu as acusações contra os aliados em um vídeo de 35 minutos, afirmando que o advogado "exagerou" e não demonstrou o vínculo entre o conteúdo produzido pelo grupo e Vorcaro.

— Com todo respeito ao Chiquini, ele não representa a direita. Ele chegou ontem, então eu acho que cabe uma dosezinha de reflexão para entender onde é que ele está no meio desse percurso. Tampouco eu sou dono da direita, isso não existe, mas é uma pessoa que há pouco tempo passou a se posicionar em relação à política — disse Eduardo.

Eduardo, no entanto, elogiou a conduta de Chiquini como advogado de Filipe Martins durante o julgamento da ação da trama golpista e disse que, no período, ele soube "explorar a parte midiática" para "desmontar" os argumentos do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação no STF.

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