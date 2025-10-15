A- A+

eleições 2026 Eduardo Bolsonaro critica Tereza Cristina após defesa de Tarcísio, Ratinho ou Michelle em 2026 Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro tem acumulado desavenças com nomes da direita que o ignoram como presidenciável

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou a senadora Tereza Cristina (PP-MS) após não ter sido citado por ela como candidato viável a presidente. O parlamentar tem acumulado desavenças públicas com nomes da direita que o ignoram como presidenciável em 2026.

“Acho interessante que você diga que as pesquisas colocam o Ratinho Júnior como viável e diga, na mesma entrevista, que eu não sou viável, mesmo que as pesquisas mostrem o inverso oposto”, disse Eduardo em mensagem publicada nas redes sociais.

Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura de Jair Bolsonaro, disse em entrevista ao Globo que não adianta a oposição lançar um candidato sem viabilidade eleitoral contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2026, e citou os governadores Tarcísio de Freitas (São Paulo), Ratinho Júnior (Paraná) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro como alternativas.

Sem criticar diretamente Eduardo, que tem feito ataques a nomes da direita, ela afirmou que espera que o bloco tenha "maturidade" de entender que a divisão só favorece o governo.

Em resposta, o deputado acusou a senadora de atender a "interesses pessoais alheios".

“Assim, fica parecendo que seu conceito de viabilidade é aquele que se enquadra no seu interesse pessoal. Longe de mim acusar você de agir apenas visando seus interesses pessoais, afinal, sabemos bem que você é bem capaz de representar interesses pessoais alheios, desde que sejam os interesses dos grandes capitais do país, mas é o que fica parecendo”, apontou.

Ele também declarou que a senadora deu “grandes saltos na política” por causa de Jair Bolsonaro.

“Não deixa de ser inusitado que todo tipo de sujeito que deu grandes saltos na política, graças a minha família, agora se ache no direito de escolher o próximo candidato a presidente da direita”.

Não é a primeira vez que Eduardo externa críticas a outros nomes da direita. Ele já mostrou insatisfação recentemente com o presidente do PP, Ciro Nogueira, e com Tarcísio de Freitas.

