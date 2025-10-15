Eduardo Bolsonaro critica Tereza Cristina após defesa de Tarcísio, Ratinho ou Michelle em 2026
Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro tem acumulado desavenças com nomes da direita que o ignoram como presidenciável
O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou a senadora Tereza Cristina (PP-MS) após não ter sido citado por ela como candidato viável a presidente. O parlamentar tem acumulado desavenças públicas com nomes da direita que o ignoram como presidenciável em 2026.
“Acho interessante que você diga que as pesquisas colocam o Ratinho Júnior como viável e diga, na mesma entrevista, que eu não sou viável, mesmo que as pesquisas mostrem o inverso oposto”, disse Eduardo em mensagem publicada nas redes sociais.
Leia também
• PGR se manifesta contra pedido de prisão de Eduardo Bolsonaro apresentado por deputados
• Após bate-boca por 2026, Ciro Nogueira e Eduardo Bolsonaro conversam e combinam trégua
• Conselho de Ética adia em uma semana votação do processo contra Eduardo Bolsonaro
Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura de Jair Bolsonaro, disse em entrevista ao Globo que não adianta a oposição lançar um candidato sem viabilidade eleitoral contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2026, e citou os governadores Tarcísio de Freitas (São Paulo), Ratinho Júnior (Paraná) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro como alternativas.
Sem criticar diretamente Eduardo, que tem feito ataques a nomes da direita, ela afirmou que espera que o bloco tenha "maturidade" de entender que a divisão só favorece o governo.
Em resposta, o deputado acusou a senadora de atender a "interesses pessoais alheios".
“Assim, fica parecendo que seu conceito de viabilidade é aquele que se enquadra no seu interesse pessoal. Longe de mim acusar você de agir apenas visando seus interesses pessoais, afinal, sabemos bem que você é bem capaz de representar interesses pessoais alheios, desde que sejam os interesses dos grandes capitais do país, mas é o que fica parecendo”, apontou.
Ele também declarou que a senadora deu “grandes saltos na política” por causa de Jair Bolsonaro.
“Não deixa de ser inusitado que todo tipo de sujeito que deu grandes saltos na política, graças a minha família, agora se ache no direito de escolher o próximo candidato a presidente da direita”.
Não é a primeira vez que Eduardo externa críticas a outros nomes da direita. Ele já mostrou insatisfação recentemente com o presidente do PP, Ciro Nogueira, e com Tarcísio de Freitas.