A- A+

BRASIL Eduardo Bolsonaro defende retaliação de Trump e diz que solução é Congresso aprovar anistia Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro criticou o ministro do STF Alexandre de Moraes

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) elogiou nesta quarta-feira a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas de 50% sobre o Brasil, a partir de 1° de agosto.

“A carta do presidente Donald J. Trump ao presidente brasileiro é clara, direta e inequívoca. E reflete aquilo que nós, há muito tempo, temos denunciado: o Brasil está se afastando, de forma deliberada, dos valores e compromissos que compartilha com o mundo livre”, declarou Eduardo em uma carta assinada junto com Paulo Figueiredo, influenciador de direita e filho do ex-ditador João Figueiredo.

Eduardo também disse no texto que o Congresso precisa aprovar uma anistia ampla aos envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro.





“Apelamos para que as autoridades brasileiras evitem escalar o conflito e adotem uma saída institucional que restaure as liberdades. Cabe ao Congresso liderar esse processo, começando com uma anistia ampla, geral e irrestrita, seguida de uma nova legislação que garanta a liberdade de expressão — especialmente online — e a responsabilização dos agentes públicos que abusaram do poder”.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro culpou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pela decisão de Trump. Moraes é o relator do caso da trama golpista, na qual Jair Bolsonaro é suspeito de liderar uma tentativa de impedir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de tomar posse.

“O presidente Trump, corretamente, entendeu que Alexandre de Moraes só pode agir com o respaldo de um establishment político, empresarial e institucional que compactua com sua escalada autoritária. O presidente americano entendeu que esse establishment também precisa arcar com o custo desta aventura. Por isso, a partir de 1º de agosto, empresas brasileiras que desejarem acessar o maior mercado consumidor do planeta estarão sujeitas ao que se pode chamar de ‘Tarifa-Moraes’”, disse Eduardo.

Trump anunciou hoje o aumento, que veio após duras críticas do presidente americano às políticas internas e externas do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Ele afirmou que, se o Brasil retaliar os EUA, vai acrescentar o percentual da reação aos 50%, aumentando ainda mais a sobretaxa de produtos brasileiros em seu país. Apesar de o Brasil comprar mais do que vende aos EUA desde 2009, Trump fala em relação comercial injusta no texto.

Em uma carta publicada em sua conta nas redes sociais, Trump justificou a decisão “em parte pelos ataques insidiosos do Brasil contra as eleições livres e os direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos.”

Após praticamente não mencionar o Brasil nos primeiros meses de seu mandato, Trump saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro na última segunda-feira, acusando o país sul-americano de perseguição política ao ex-mandatário de direita, que enfrenta um julgamento iminente por tentativa de golpe.

Na carta divulgada na segunda, Trump reiterou seu apelo para que as autoridades brasileiras retirem as acusações contra Bolsonaro relacionadas à tentativa de golpe. “Esse julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caçada às bruxas que deve acabar IMEDIATAMENTE!”, escreveu

Veja também