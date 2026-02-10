A- A+

Política Eduardo Bolsonaro defende 'virada à direita menos ideológica e mais tradicional' Ex-parlamentar tratou sobre a repercussão internacional da entrevista de Flávio Bolsonaro à mídia francesa

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) defendeu nesta terça-feira (10) que o mundo está "sedento" por uma "virada à direita menos ideológica e mais tradicional". A declaração ocorreu no contexto da repercussão internacional da entrevista do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) à mídia francesa na qual acusou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de perseguir o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"No Oriente Médio virou notícia em hebraico e árabe; na França também está na mídia em francês, inglês e espanhol. O mundo está sedento por uma virada à direita, racional, lógica, menos ideológica e mais tradicional focada naquilo que já deu certo e respeita nossas culturas", escreveu Eduardo nas redes sociais.

A entrevista de Flávio ao canal francês CNews ocorreu na segunda-feira. Na ocasião, o senador afirmou que o presidente da França, Emmanuel Macron, é de "extrema incompetência" e viaja ao Brasil para "tirar fotos abraçando árvores na Amazônia".

Com ataques a adversários políticos e ao Supremo Tribunal Federal (STF), o pré-candidatura à Presidência disse que o Brasil "não vive uma democracia plena" e que o pai, Jair Bolsonaro, foi condenado por "inimigos".

Na entrevista, Flávio Bolsonaro afirmou que o Brasil "precisa ser salvo com propostas modernas". O senador citou o escândalo de desvios no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e tentou vinculá-lo a Lula. Ele também ressaltou esperar que os dois países tenham novos chefes de Estado no próximo ano e chamou Macron de "incompetente".

— O Brasil não aguenta mais quatro anos de um governo de extrema esquerda. Assim como a França, acredito, não aguenta mais um mandato de um governo de extrema incompetência como o de Emmanuel Macron, que tem feito tanto mal a este país — afirmou o senador, em referência ao pleito francês de 2027, do qual o atual presidente não poderá participar.

A apresentadora Christine Kelly apresentou Flávio como o "favorito" para a eleição presidencial de 2026, mas ressalvou que ele aparece em segundo lugar nas pesquisas. Questionado por duas vezes por que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou o ministro do STF Alexandre de Moraes do rol de sancionados pela Lei Magnitsky, o senador minimizou o recuo.

— O presidente Trump sabe que o Brasil tem uma posição muito estratégica na geopolítica mundial hoje. Por isso, precisa ter boas relações com o Brasil, independente de quem seja o presidente da República — afirmou.

Cobrança de Eduardo

Como mostrou o GLOBO, o ex-deputado cobrou engajamento de bolsonaristas e integrantes do espectro político da direita na pré-candidatura de Flávio. Os filhos de Jair Bolsonaro viajaram ao exterior no começo deste ano para consolidar o nome do senador como uma liderança alinhada à direita conservadora internacional e impulsioná-lo na corrida ao Planalto, em meio a atritos sobre uma possível pulverização de candidaturas da oposição em 2026.

Na semana passada, Eduardo afirmou que ele e o irmão estão "sendo recepcionados com respeito e honra por líderes das Américas e do Oriente Médio" em meio a uma pré-candidatura "para tirar o Brasil do rumo da pobreza com Lula". O ex-parlamentar criticou pessoas do mesmo campo político que não se alinharam à investida do clã nos últimos dois meses.

Jair Bolsonaro, mesmo preso, segue como ponto de convergência do campo conservador. No PL, Valdemar Costa Neto defende que decisões eleitorais passem pelo crivo do ex-presidente.

