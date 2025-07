Eduardo Bolsonaro defende Zambelli após prisão e volta a criticar Moraes, alvo de sanções dos EUA

A- A+

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) saiu em defesa da deputada Carla Zambelli (PL-SP), após 24 horas de sua prisão. Ele apelou para que as autoridades italianas não autorizem sua extradição ao Brasil. Em nota divulgada nas redes sociais, Eduardo classificou a aliada como “vítima de perseguição política”.

“Minha solidariedade à deputada Carla Zambelli, vítima da perseguição política no Brasil. É incrível que algum país democrático ainda siga as ordens de Alexandre de Moraes, juiz da suprema corte brasileira sancionado pelos EUA devido a violações de direitos humanos”, escreveu nas redes sociais.

Zambelli foi presa em Madri, na Espanha, após ter seu nome incluído na lista de difusão vermelha da Interpol a pedido do STF. Ela foi condenada por invadir o sistema do CNJ.





Na nota, Eduardo Bolsonaro menciona casos anteriores em que pedidos do STF não foram atendidos por outras nações, como nos processos de extradição do blogueiro Allan dos Santos e do jornalista Oswaldo Eustáquio.

“Eu apelo para as autoridades italianas não mandarem a parlamentar brasileira de volta ao Brasil, cedendo ao pedido de um notório violador de direitos humanos”, escreveu o deputado.

A manifestação pública contrasta com a postura adotada pelo restante da família Bolsonaro. Mais cedo, Jair Bolsonaro evitou comentar a prisão de Zambelli e, ao ser questionado por jornalistas, desconversou:

—Tem censura no Brasil ou não — respondeu. Segundo aliados, a prioridade do clã tem sido proteger o ex-presidente, que também é alvo de investigações no STF.

Veja também