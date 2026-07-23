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sistema eleitoral Eduardo Bolsonaro descredibiliza sistema eleitoral brasileiro em live Declarações ocorrem dois dias após Flávio ter citado uma informação falsa sobre as urnas eletrônicas a uma plateia de representantes diplomáticos estrangeiros

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) voltou a levantar suspeitas sobre a integridade do sistema eleitoral brasileiro nesta quinta-feira, durante transmissão ao vivo com o consultor político argentino Fernando Cerimedo, indiciado pela Polícia Federal (PF) no inquérito da trama golpista. As declarações ocorrem dois dias após o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) ter citado uma informação falsa sobre as urnas eletrônicas brasileiras ao pedir a uma plateia de representantes diplomáticos estrangeiros que enviem "a maior quantidade de observadores possível" para acompanhar o pleito de outubro.

O ex-deputado afirma que a transmissão ao vivo busca debater a “integridade eleitoral”:

— Essa transmissão é muito importante. Vai tocar num tema sensível que eu tenho certeza de que muita gente no Brasil tem medo até de falar. Porque foi propositalmente criminalizado, a exemplo daquelas picadinhas há uns anos.

O primeiro slide exibido tinha como título "o fim da teoria da conspiração", além de trazer a seguinte frase: "Questionar a integridade de urnas eletrônicas controladas por fornecedores privados deixou de ser negacionismo para se tornar uma grave vulnerabilidade de segurança nacional documentada pela CIA".

Junto a um slide cujo título é “a falácia do ‘acesso interno’”, Eduardo afirmou que o relatório no qual o Exército analisou urnas eletrônicas “não as isentou de vulnerabilidade”. No parecer entregue em 2022, os técnicos do Ministério da Defesa não apontam qualquer indício de fraude ao sistema eleitoral e afirmam que nenhum dos boletins de urna analisados apresentou inconsistências.

— É impossível auditar as urnas eletrônicas brasileiras. É necessário mais recurso para que possa haver investigação e auditoria propriamente dita. O (ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de) Moraes pegou esse relatório e falou que “o Exército não encontrou problema nenhum. Vamos fazer a eleição”. É por isso que gerou revolta e, em última análise, gerou o 8 de janeiro de 2023 no Brasil — disse Eduardo.

Consultor argentino

Cerimedo atuou como estrategista digital da campanha de Javier Milei à Presidência da Argentina. O consultor ficou nacionalmente conhecido após uma transmissão ao vivo com informações falsas sobre a legitimidade das urnas eletrônicas brasileiras dias após o segundo turno das eleições. O material foi, à época, divulgado por bolsonaristas e acabou suspenso pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na gravação, o consultor falava sobre um suposto relatório com dados que comprovariam fraude no processo eleitoral brasileiro. As informações foram desmentidas pela Justiça Eleitoral.

Cerimedo foi indiciado, em 2024, pela PF, acusado de atuar de forma coordenada com militares para atacar o sistema eleitoral visando a permanência de Jair Bolsonaro no Planalto, após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele acabou de fora da denúncia da Procuradoria-Geral da República.

Ataques nos EUA

Na live, o ex-deputado e o argentino também debateram acusações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o sistema eleitoral americano. Neste mês, a gestão do Republicano concedeu Green Card a Eduardo, que vive no país desde o início do ano passado.

A concessão ocorre em meio a tensão entre Brasil e Estados Unidos diante das novas tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos sobre uma série de produtos brasileiros.

No mês passado, Eduardo foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por coagir magistrados e articular sanções junto ao governo dos Estados Unidos contra o Judiciário brasileiro. Eduardo foi acusado de tentar inviabilizar o julgamento da trama golpista, ocasião em que Jair Bolsonaro, seu pai, foi condenado a 27 anos de prisão.

O STF impôs uma pena de quatro anos e dois meses de prisão a Eduardo, em regime inicial semi-aberto, assim como uma multa de 100 salários-mínimos. O colegiado ainda determinou a inelegibilidade imediata do ex-deputado por 8 anos, a partir da data do fim da pena.

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