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justiça Eduardo Bolsonaro: direita ironiza decisão do STF, e governistas falam em "vitória contra golpistas" Primeira Turma da Corte entendeu, por unanimidade, que o ex-deputado coagiu magistrados e articulou sanções junto ao governo dos EUA contra o Judiciário brasileiro

A condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) pelo Supremo Tribunal Federal (STF) provocou reações no campo bolsonarista. Nesta terça-feira, a Primeira Turma da Corte entendeu, por unanimidade, que o ex-parlamentar coagiu magistrados e articulou sanções junto ao governo dos Estados Unidos contra o Judiciário brasileiro.

O STF impôs uma pena de quatro anos e dois meses de prisão a Eduardo, em regime inicial semi-aberto, assim como uma multa de 100 salários-mínimos. O colegiado ainda determinou a inelegibilidade imediata do ex-deputado, por 8 anos, a partir da data da condenação, e declarou a perda de seu cargo público como escrivão da Polícia Federal.

O pré-candidato ao Senado Carlos Bolsonaro (PL) ironizou a decisão do STF e criticou parte da oposição. O ex-vereador afirmou que “o silêncio da ‘direita permitida’ segue em berço esplêndido”.

Já o deputado estadual Gil Diniz (PL), braço direito de Eduardo em São Paulo, afirmou que há "graves violações" na ação contra o filho de Jair Bolsonaro.

"Ao analisar o conjunto de alegações, fica evidente que manifestações políticas sobre temas de interesse nacional, incluindo críticas à atuação do Judiciário, encaixam se perfeitamente na liberdade de expressão que a Constituição garante ao mandato", disse Diniz.

O deputado também alega que o "rito legal foi totalmente atropelado". Diniz argumenta que Eduardo foi citado "sem o cumprimento das exigências da lei, ignorando o envio da carta rogatória necessária para notificações no exterior, já que o parlamentar está exilado nos Estados Unidos".

"Esses erros graves deveriam resultar na nulidade imediata de todo o processo. Em uma democracia de verdade, o respeito às leis e aos ritos internacionais seria soberano e, na realidade, um julgamento baseado em opiniões políticas sequer existiria", escreveu.

Reação governista

O campo aliado ao Planalto, por sua vez, comemorou a decisão do STF e destacou que a condenação trouxe a Eduardo um destino político similar ao do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que também está inelegível.

O pré-candidato a deputado federal Marcelo Freixo (PT), por exemplo, afirmou que Eduardo “pediu” ao governo americano que “afundassem a economia do Brasil para tirar o papai da cadeia”. O petista também ressaltou que o ex-parlamentar, agora, se junta ao patriarca como “condenado da Justiça brasileira”.

"Se voltar aqui, vai preso", escreveu Freixo nas redes sociais. O ex-deputado vive nos Estados Unidos desde fevereiro do ano passado.

Já a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) defendeu que a decisão do STF representa "mais uma vitória da nossa soberania contra os golpistas".

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