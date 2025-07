Eduardo Bolsonaro diz que não está buscando ser presidente da República: 'Quero ver justiça'

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou nesta segunda-feira, 21, que não está "buscando ser presidente" nas eleições de 2026. "Quero ver justiça", escreveu no X (antigo Twitter).

"A bola está com vocês aí no Congresso agora, basta votar a anistia e vocês serão os protagonistas da retirada da tarifa", disse o filho "03" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).