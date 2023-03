A- A+

transfobia Eduardo Bolsonaro diz que Nikolas Ferreira "vai definir o que é homem e o que é mulher" Em evento com Michelle, filho do ex-presidente endossou fala transfóbica do aliado

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho '03' do ex-presidente Jair Bolsonaro, reforçou nesta terça-feira (21) um comentário transfóbico do deputado Nikolas Ferreira (PL-SP). Durante o evento que deu posse a Michelle Bolsonaro como presidente do PL Mulher, Eduardo disse que o “deputado Nikolas vai definir agora o que é um homem e uma mulher”. A fala aconteceu após o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, citar a presença de Nikolas no evento.

No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, Nikolas Ferreira usou uma peruca loira e subiu na tribuna da Câmara para criticar transsexuais e falar que elas não podem serem consideradas mulheres. As declarações renderam representações contra Nikolas no Conselho de Ética da Câmara e uma reprimenda do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), nas redes sociais.

O senador Magno Malta (PL-ES) foi na mesma linha adotada pelos deputados e declarou que mulher só pode ser considerada mulher se tiver útero.

–A mulher é mais forte. Mas tem uma coisa que as faz assim. Mulher nasceu com uma peça a mais. Os homens são mais fracos, porque têm essa peça a menos, e nunca vão ter, nem com cirurgia, nem querendo, nem com ideologia. Mulher tem útero. (Homens) nunca terão – disse o senador.

Também durante o evento, Michelle Bolsonaro disse que vai viajar o país para promover o partido e ironizou o caso das joias, que seriam presente para a ex-primeira-dama e foram retidas pela Receita Federal no Aeroporto de Guarulhos (SP), quando assessor do ex-ministro Bento Albuquerque tentou passar pela alfândega sem declará-las.

