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Política Eduardo Bolsonaro diz que 'orgias de Vorcaro' são 'o de menos' ante presos do 8/1 Irmão do ex-deputado, Flávio é investigado pela PF após pedir R$ 134 milhões ao dono do Master para financiar uma cinebiografia sobre o pai

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro ( PL) afirmou que a “corrupção e as orgias do Vorcaro” são “o de menos” em comparação com a prisão dos envolvidos nos atos golpistas de 8 de Janeiro.

Em vídeo publicado em seu canal oficial no YouTube nesta quarta-feira, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) minimizou o escândalo financeiro envolvendo Daniel Vorcaro e o Banco Master ao compará-lo às penas impostas aos participantes dos ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília, em 2023.

— Vi um vídeo agora do (deputado estadual) Gil Diniz, uma senhora saindo do presídio depois de três anos de cadeia, uma senhorinha — disse Eduardo, em referência a Sandra Maria Menezes, condenada por participação nos atos golpistas e liberada no início da semana.

Na sequência, o ex-parlamentar afirmou que os condenados estão presos “por nada”:

— Eu acho que, comparado a isso, até a corrupção ou as orgias do Vorcaro, isso é o de menos, gente, R$ 200 milhões de reais é o de menos, eu estou falando de criança que cresceu sem ver o pai, os caras estão há mais de três anos, presos por nada, absolutamente nada, pela lei brasileira nem deveriam ter ido para a delegacia.

Candidato à Presidência pelo PL, seu irmão mais velho, Flávio Bolsonaro, teve sua relação com Vorcaro exposta em maio, quando foram reveladas mensagens e áudios em que o senador pedia dinheiro ao banqueiro para financiar “Dark horse”, filme sobre Jair Bolsonaro. Vorcaro prometeu destinar R$ 134 milhões ao longa, dos quais ao menos R$ 61 milhões foram efetivamente repassados.

Flávio reconheceu ter buscado o patrocínio, mas negou ter oferecido vantagens em troca e afirmou que se tratava de financiamento privado para uma produção sobre o pai. Um inquérito aberto pela Polícia Federal (PF) apura se o dinheiro de Vorcaro foi efetivamente usado para custear a obra ou se pode ter ajudado a bancar a estadia de Eduardo nos Estados Unidos.

O ex-deputado perdeu o mandato por excesso de ausências após se mudar para os EUA, em março de 2025. Na época, justificou a saída do país com uma suposta ameaça de ter o passaporte recolhido pelo Supremo Tribunal Federal ( STF) para “impedir sua articulação internacional” contra o julgamento do pai no caso da trama golpista.

No vídeo desta quinta-feira, Eduardo também acusou integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e de outros grupos de esquerda de cometer atos mais graves:

— O pessoal do MST já fez muito pior, o pessoal da CUT, de movimentos aí de esquerda já fizeram muito pior.

O próprio Flávio Bolsonaro, tem entre as principais propostas a anistia aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro e pela trama golpista. A medida defendida por ele inclui o pai, sentenciado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por liderar uma tentativa de se manter no poder após a derrota nas eleições de 2022.

Em junho deste ano, Eduardo foi condenado pelo mesmo STF a quatro anos e dois meses de prisão por coação no curso do processo, acusado de articular nos Estados Unidos medidas de pressão contra autoridades brasileiras para interferir no processo contra o pai. Em setembro, também perdeu o cargo de escrivão da Polícia Federal (PF) por abandono de cargo.

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