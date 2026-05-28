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terrorismo Eduardo Bolsonaro diz que PCC e CV 'vão poder ser combatidos igual Bin Laden era' pelos EUA A Secretaria de Estado do governo americano emitiu nesta quinta-feira (28) um comunicado em que informa a designação e diz que a medida será efetivada no próximo dia 5 de junho

O deputado federal Eduardo Bolsonaro celebrou a decisão do governo dos Estados Unidos de designar como terroristas o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) e afirmou que, com a decisão, as organizações poderão ser "combatidas como Bin Laden era".

A Secretaria de Estado do governo americano emitiu nesta quinta-feira (28) um comunicado em que informa a designação e diz que a medida será efetivada no próximo dia 5 de junho.

"Pessoal, acabou de sair a designação do Comando Vermelho e do PCC como grupos narcoterroristas. Assim, vai ficar muito mais difícil deles fazerem as suas movimentações financeiras. Eles vão poder ser combatidos igual Bin Laden era, ou seja, qualquer atividade deles fora do País, como, por exemplo, no Paraguai, na Colômbia, na Bolívia, no Peru, nos grandes produtores de cocaína, eles vão sofrer o combate não só do DEA mais intenso, mas também das Forças Armadas americanas", afirmou Eduardo Bolsonaro em vídeo nas redes sociais.

Eduardo Bolsonaro, que se autoexilou nos Estados Unidos para lançar uma campanha internacional que buscava impedir a condenação do pai, afirmou que "esse é um grande dia para todos aqueles que sofrem na mão desses bandidos" e agradeceu ao presidente dos EUA, Donald Trump e a outras autoridades americanas

"E a depender de nós, em 2027, o presidente Flávio Bolsonaro vai poder fazer muito, mas muito mais pela segurança pública de todos nós que sofremos na mão desses bandidos", completou.

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