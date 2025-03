A- A+

Câmara dos Deputados Eduardo Bolsonaro ligou para Hugo Motta avisando de licença da Câmara Deputado federal decidiu ficar nos EUA após pedido de deputados do PT para apreensão de seu passaporte

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ligou para o presidente da Câmara, Hugo Motta, (Republicanos-PB) para avisar da licença do cargo e permanência nos Estados Unidos, sem prazo de volta ao Brasil.

Ao anunciar a decisão, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro citou a possibilidade de ser preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ou de ter seu passaporte apreendido.

Em um vídeo, Eduardo argumentou que Moraes pediu à Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestasse sobre um pedido de deputados petistas para que seu passaporte fosse apreendido.

O órgão de investigação, contudo, já se posicionou contrário à apreensão e pediu o arquivamento do pedido.

Em um vídeo divulgado em suas redes sociais, o parlamentar justificou a decisão pelo que chamou de perseguição à qual ele e seu pai estão sendo submetidos no Brasil.

Na gravação, Eduardo cita a possibilidade de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a sua prisão.

Veja também