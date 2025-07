Eduardo Bolsonaro muda o tom e diz que não trabalhou por tarifaço anunciado por Trump

A- A+

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) mudou o tom sobre taxação imposta pelos Estados Unidos, ao dizer que "sempre trabalhou para sanções individuais" contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mas que Donald Trump teria optado pelo tarifaço por conta própria.



O comentário foi feito por ele em entrevista ao podcast Inteligência Ltda, exibida na noite desta segunda-feira. Há três semanas, no entanto, o parlamentar afirmou que o anúncio feito pelo presidente americano "apenas confirmou o sucesso na transmissão daquilo que vinham apresentando".

Ao ser questionado sobre a responsabilidade sobre o tarifaço anunciado durante a entrevista, o deputado afirmou que tinha como objetivo a emissão de sanções contra Moraes e autoridades que atuassem junto ao ministro.





— Sempre trabalhei para sanções individuais no Alexandre de Moraes, mas, né, o presidente Trump, dentre as alternativas dele, escolheu essa [tarifaço] — disse. — Depois, caso isso daí não surtisse efeito, seguir adiante em todas as demais autoridades que dão suporte para esse regime, porque ele não age sozinho, ele age com o amparo de outras autoridades brasileiras.

NOTA PÚBLICA



Espero que desta vez as autoridades brasileiras tratem o assunto com a devida seriedade. pic.twitter.com/aB9xVSsvrd — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) July 10, 2025

Após o anúncio do tarifaço por Trump, no entanto, o parlamentar afirmou, em uma carta assinada junto ao economista Paulo Figueiredo e lida em vídeo postado nas redes sociais, que a decisão teria derivado da articulação feita por ambos nos EUA.

— Nos últimos meses, temos mantido intenso diálogo com autoridades do presidente Trump, sempre com o objetivo de apresentar com precisão e documentos a realidade que o Brasil vive hoje. A carta do presidente Donald Trump apenas confirma o sucesso na transmissão daquilo que viemos apresentando com seriedade e responsabilidade — afirmou.

Veja também