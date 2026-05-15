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BRASIL Eduardo Bolsonaro nega ter recebido dinheiro de fundo ligado a Vorcaro Suspeita de que montante pago por Daniel Vorcaro para filme sobre Jair Bolsonaro teria sido repassado ao ex-deputado federal é investigada pela PF

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) negou nesta quinta-feira ter recebido dinheiro de um fundo do investimento ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. Residente nos Estados Unidos, ele afirmou ainda que o seu "status migratório não permitiria" o recebimento dos valores. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro classificou a suspeita, investigada pela Polícia Federal, como "tosca".

"No meu processo migratório expliquei as autoridades americanas toda a origem dos meus recursos e não tive qualquer problema, porque aqui não vigora um regime de exceção. Não exerci qualquer posição de gestão ou emprego no fundo, apenas cedi meus direitos de imagem", disse Eduardo Bolsonaro, em uma publicação no Instagram.

Nesta quinta-feira, Flávio Bolsonaro afirmou que o montante aportado pelo banqueiro foi direcionado ao longa metragem Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro, por meio do fundo Havengate Development Fund LP, gerido pelo advogado do irmão, Paulo Calixto, e sediado no estado do Texas, nos Estados Unidos.

O advogado seria o responsável pelo processo de imigração de Eduardo nos EUA. Na nota divulgada na noite de hoje, o ex-deputado afirma que o profissional "tem mais de 40 anos de experiência, mestrado e doutorado".





"Seu escritório atua em gestão de patrimônio e fundo de investimento há mais de uma década. A parte de migração é apenas um departamento deles, devido a necessidade de clientes de alto nível migrar o capital e residência para o local de seus investimentos", escreveu Eduardo.

Na nota, o ex-deputado afirma ainda que o escritório "cuida apenas da gestão burocrática, financeira e legal dos recursos". Eduardo Bolsonaro acrescenta ainda ter sido o responsável por apresentar o advogado ao deputado estadual Mario Frias, produtor do filme.

"Apresentei ele ao Mário, que estava procurando investidores para o filme, por saber da sua competência. Gostariam que apresentassem advogados petistas e que não conheço?", escreveu Eduardo.

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