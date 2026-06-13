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POLÍTICA Eduardo Bolsonaro defende rompimento com o Novo após críticas de Zema a Flávio Bolsonaro Reação ocorreu depois de uma entrevista em que Zema criticou a relação de Flávio com o empresário Daniel Vorcaro

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou neste sábado que a aliança entre o PL e o Novo deveria ser encerrada após declarações do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, contra o senador Flávio Bolsonaro.

A reação ocorreu depois de uma entrevista em que Zema criticou a relação de Flávio com o empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. Durante a conversa, o político mineiro declarou ter ficado indignado com as informações divulgadas sobre o caso e afirmou que pessoas que mantêm proximidade com indivíduos envolvidos em irregularidades devem ser observadas com cautela.

Em publicação nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro rebateu as críticas e sugeriu que Zema estaria motivado por rivalidade política. Segundo ele, o ex-governador atacou Flávio por desejar ocupar a posição atualmente atribuída ao senador dentro do campo conservador. O ex-deputado chegou a defender um rompimento completo com o Novo.

“Que postura vagabunda, critica o Flávio apenas porque ele queria estar no lugar do Flávio. Por mim rompia geral com o Partido Novo", afirmou Eduardo Bolsonaro em uma publicação nas redes sociais

O episódio amplia o desgaste entre os dois grupos políticos. Até recentemente, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro consideravam Zema um dos nomes mais cotados para compor uma eventual chapa presidencial liderada por Flávio Bolsonaro como candidato a vice-presidente.

Nos últimos dias, porém, Eduardo Bolsonaro passou a demonstrar preferência pela deputada Júlia Zanatta para ocupar a vice. Em diferentes manifestações públicas, ele elogiou a parlamentar, destacando sua lealdade política e sua atuação no Congresso.

As críticas de Zema a Flávio não são inéditas. Em outras ocasiões, o ex-governador já havia demonstrado insatisfação com as revelações envolvendo o senador e Daniel Vorcaro, afirmando que um candidato à Presidência precisa preservar sua credibilidade e manter distância de figuras envolvidas em controvérsias.

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