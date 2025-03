A- A+

Câmara dos Deputados Eduardo Bolsonaro pede licença: veja quem é o deputado que assume vaga na Câmara Indicação depende do tempo em que filho do ex-presidente ficará fora do país

Após o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) anunciar, nesta terça-feira, que tirará uma licença do cargo para morar nos Estados Unidos, quem poderá assumir em seu lugar é o Missionário José Olímpio.

A indicação do suplente para a cadeira, no entanto, dependerá se o tempo em que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ficará fora será superior a 120 dias, como informou o colunista do Globo, Lauro Jardim.

Missionário José Olímpio recebeu 61 mil nas eleições de 2022. Filiado ao PL, ele foi eleito deputado por dois mandatos entre os anos de 2011 e 2019, deputado estadual uma vez e cinco vezes vereador pelos municípios de Itu e São Paulo.

Em seu perfil no Instagram, ele diz lutar "pelos valores cristãos e familiares".

O político tem 68 anos e é formado em direito. Sua última publicação no Instagram é um vídeo abraçado com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Estão de todas as formas o atacando, pois sabem do carinho do povo brasileiro, e pode ter certeza que Deus é contigo!", publicou Olímpio.

Eduardo Bolsonaro comunicou ter se licenciado do cargo na Câmara em um vídeo divulgado em suas redes sociais.

Na postagem, o parlamentar paulista justificou a decisão pelo que chamou de "perseguição" a qual ele e seu pai estão sendo submetidos no Brasil. Na gravação, Eduardo cita a possibilidade de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a sua prisão.

O parlamentar, no entanto, não foi indiciado nem denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) na investigação sobre a trama golpista.

O único caso em discussão no momento contra o filho do ex-presidente no STF é o pedido de apreensão do seu passaporte pelos deputados Lindbergh Farias (PT-RJ) e Rogério Correia (PT-MG). A Corte, no entanto, pediu posicionamento da PGR, o que não envolve pedido de prisão.

— Abdico temporariamente do meu mandato, irei me licenciar sem remuneração, para que eu possa me dedicar integralmente, para que eu possa buscar as devidas sanções para os violadores dos direitos humanos.

Caso o período fora de Eduardo Bolsonaro dure mais de 120 dias, outro parlamentar poderá assumir sua cadeira na bancada do PL na Câmara. Olímpio deverá ficar com o posto porque Adilson Barroso, o primeiro suplente do PL em São Paulo, já está no exercício do cargo — Barroso ocupa a vaga de Guilherme Derrite, que se licenciou para ser secretário de Segurança em São Paulo do governador Tarcísio de Freitas.

Veja também