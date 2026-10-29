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FAMÍLIA BOLSONARO Eduardo Bolsonaro publica foto com Flávio após fuga para EUA e diz que "não desistiremos do Brasil" Ex-deputado afirmou que reencontro ocorreu nesta quarta-feira e classificou o dia anterior como 'talvez o mais longo' de sua vida

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro publicou, na quarta-feira (28), uma foto ao lado do irmão, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), após a fuga do candidato derrotado à Presidência para os Estados Unidos. Na publicação, feita nas redes sociais, Eduardo afirmou que os dois se reencontraram e declarou que, mesmo fora do país, não desistirão do Brasil.

"Foto de hoje, após reencontrar meu irmão Flávio Bolsonaro. Ontem foi um dia longo, talvez o mais longo da minha vida. Mas prevalecemos. Mesmo aqui de fora não desistiremos do Brasil. Como diria o Professor Olavo: não parar, não precipitar, não retroceder", escreveu Eduardo, em referência ao escritor bolsonarista Olavo de Carvalho, que morreu em 2022.

Na imagem, Flávio aparece ao lado do irmão segurando uma bandeira do Brasil. A publicação ocorre um dia depois de o senador deixar o país, na terça-feira, após ser derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais, realizado ultimo domingo.

A viagem surpreendeu integrantes do núcleo político de Flávio, que afirmaram não ter sido informados previamente sobre a decisão. Aliados esperavam que o senador permanecesse no Brasil para assumir a liderança da oposição ao novo governo Lula.

Nesta quarta-feira, Flávio também divulgou uma carta em que voltou a questionar o processo eleitoral e agradeceu aos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Argentina, Javier Milei. Na primeira versão do documento, o senador se apresentou como “presidente eleito do Brasil”, expressão posteriormente substituída por “líder”.

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