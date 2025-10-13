A- A+

Resposta Eduardo Bolsonaro rebate Ciro Nogueira por crítica a atuação nos EUA Senador afirmou que pleito estava "complemente resolvido", mas ações do filho de Jair Bolsonaro fizeram Lula "se aproveitar de forma ostensiva" para retomar popularidade

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) rebateu o presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), pela alegação que a atuação do parlamentar nos Estados Unidos causou um "prejuízo gigantesco" para o "projeto político" da direita.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que o "prejuízo foi gigantesco para o plano pessoal" de Nogueira e que não se pode "confundir o interesse" do senador "com o do Brasil".

Mais cedo, Nogueira afirmou que, antes das ações de Eduardo em relação ao tarifaço imposto por Donald Trump, as eleições do ano que vem estavam "completamente resolvidas".

O senador ponderou que também não saberia o que fazer caso seu pai estivesse "sendo injustiçado", mas justificou que Eduardo "criou uma narrativa falsa" sobre as sanções — que, na visão de Nogueira, sequer foram aplicadas devido ao julgamento de Bolsonaro, como chegou a afirmar Trump. As declarações foram concedidas em entrevista à Band, divulgada neste sábado.

"Foi um erro. Já manifestei até para interlocutores do governo americano. O Trump deveria ter dito quem era o responsável real por essa situação, que era o presidente Lula, por ter atacado o dólar, pela questão do Brics", afirmou Nogueira. "Nos prejudicou eleitoralmente", completou.

O líder do PP afirmou, ainda, que toda a situação envolvendo o tarifaço, sob a justificativa de que teria sido causado por Bolsonaro, fez Lula "se aproveitar de uma forma muito ostensiva" de temas como a defesa da soberania.

"O Lula ficou numa alegria muito grande com esse conflito para retomar sua popularidade. Espero que agora ele tenha responsabilidade e faça essa negociação como todos os países do mundo fizeram", destacou Nogueira. "Eu não condeno o Eduardo (pelas articulações com os EUA), porque não sei o que faria se meu pai estivesse sendo injustiçado, mas foi um prejuízo gigantesco para o nosso projeto político".

Veja também