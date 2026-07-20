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governo Trump Eduardo Bolsonaro recebe Green Card do governo Trump Documento permite que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro passe a viver nos Estados Unidos por tempo indeterminado

O governo dos Estados Unidos concedeu Green Card ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), que vive no país desde o início do ano passado. A informação foi noticiada pela Folha de S. Paulo nesta segunda-feira e confirmada pelo GLOBO. O documento permite que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passe a viver no território por tempo indeterminado, sem necessidade de autorizações especiais para trabalhar ou estudar, por exemplo, no país.

O visto de residência permanente é um documento que se outorga aos imigrantes autorizados a estarem indefinidamente no país, que se tornam permanentes. A obtenção de um visto desse tipo pode demorar décadas, e requer um processo meticuloso.

Aliado da família Bolsonaro, o jornalista Paulo Figueiredo afirma que o pedido da documentação ocorreu há mais de um ano. Entretanto, o Green Card foi concedido apenas neste mês após Eduardo comprovar cumprir requisitos pré-determinados para obtenção do documento.

A concessão ocorre em meio a tensão entre Brasil e Estados Unidos diante das novas tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos sobre uma série de produtos brasileiros. O movimento do governo de Donald Trump culminou em palavras fortes do secretário de estado americano Marco Rubio contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sua equipe.

No mês passado, Eduardo foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por coagir magistrados e articular sanções junto ao governo dos Estados Unidos contra o Judiciário brasileiro. Eduardo foi acusado de tentar inviabilizar o julgamento da trama golpista, ocasião em que Jair Bolsonaro, seu pai, foi condenado a 27 anos de prisão.

O STF impôs uma pena de quatro anos e dois meses de prisão a Eduardo, em regime inicial semi-aberto, assim como uma multa de 100 salários-mínimos. O colegiado ainda determinou a inelegibilidade imediata do ex-deputado por 8 anos, a partir da data do fim da pena, e declarou a perda de seu cargo público como escrivão da Polícia Federal.

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