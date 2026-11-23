A- A+

Política Eduardo Bolsonaro recorre ao STF para tentar reverter condenação por difamação contra Tabata Amaral Defesa alega contradições no julgamento e pede absolvição do ex-deputado

A defesa do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro apresentou um recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar reverter a condenação a um ano de detenção pelo crime de difamação contra a deputada federal Tabata Amaral.

Os advogados alegam que houve contradições e omissões no julgamento e pedem a absolvição do ex-parlamentar. Caso a condenação seja mantida, solicitam a redução da pena ou sua substituição por medidas restritivas de direitos.



O recurso foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes e sustenta que o Supremo deixou de analisar adequadamente a imunidade parlamentar de Eduardo Bolsonaro e questiona os fundamentos utilizados para reconhecer a intenção de difamar a deputada.



Eduardo foi condenado pelo plenário do STF, em julgamento virtual realizado entre os dias 18 e 25 de setembro, por publicações feitas nas redes sociais em outubro de 2021. Na ocasião, ele associou a atuação de Tabata em defesa de um projeto de distribuição gratuita de absorventes a supostos interesses empresariais.



Uma das publicações sugeria que a deputada estaria atuando para atender a interesses do empresário Jorge Paulo Lemann. O caso chegou ao Supremo após uma queixa-crime apresentada pela parlamentar.



A condenação foi fixada em um ano de detenção, em regime inicial aberto. O tribunal também negou a possibilidade de substituição da pena de prisão por medidas alternativas, sob o argumento de que Eduardo Bolsonaro se encontrava em local incerto e não sabido.



No recurso, a defesa de Eduardo sustenta que as manifestações ocorreram no contexto de um debate político entre parlamentares e, por isso, estariam protegidas pela imunidade prevista na Constituição. Os advogados argumentam que o Supremo incorreu em "contradição" ao reconhecer sua competência para julgar o caso, por considerar que os fatos ocorreram durante o exercício do mandato, mas afastar a imunidade parlamentar sob o entendimento de que as declarações não tinham relação com a atividade legislativa.



"A afirmação de que "não há paradoxo a ser sanado" não esclarece como as condutas se relacionam com a função o bastante para atrair a competência e, ao mesmo tempo, dela se afastam o bastante para excluir a inviolabilidade", diz a defesa.



Outro ponto questionado é a conclusão de que Eduardo agiu com intenção de difamar Tabata. Os advogados afirmam que o desconhecimento da origem de uma publicação compartilhada nas redes sociais não seria suficiente, por si só, para comprovar a intenção deliberada de atingir a reputação da deputada.



A defesa também sustenta que parte das manifestações consistia em críticas e juízos de valor, e não na imputação de fatos determinados, requisito necessário para a configuração do crime de difamação.



"No mais, a deputada agindo desta maneira quase infantil mais parece querer atender ao lobby de seu mentor-patrocinador Jorge Paulo Lemann, um dos donos da produtora de absorventes P&G, do que realmente conseguir um benefício ao público", dizem.



Os advogados também apontam uma suposta nulidade processual no julgamento do recurso que permitiu o recebimento da queixa-crime, por não ter sido aberta oportunidade para a defesa apresentar contrarrazões. Caso o argumento seja acolhido, pedem que essa etapa do processo seja refeita.



O recurso ainda questiona uma referência no acórdão segundo a qual o afastamento da imunidade parlamentar teria ocorrido por unanimidade. A defesa ressalta que o recebimento da queixa-crime foi aprovado por seis votos a cinco.

Veja também