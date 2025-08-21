A- A+

investigação Eduardo Bolsonaro responde Silas Malafaia após ser chamado de "babaca" em áudio Declarações do pastor ocorreram em conversa com Jair Bolsonaro sobre tarifas dos EUA

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) gravou um vídeo com uma mensagem a Silas Malafaia, horas depois de vir a público um áudio em que o pastor o chama de "babaca" e ameaça "arrebentar" com ele gravando um vídeo. O líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo fez as declarações em uma conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai do parlamentar, sobre as tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos contra o Brasil.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro contemporizou a situação. Disse que os áudios foram obtidos numa suposta "fishing expedition" contra o pai, em que autoridades, segundo ele, "pegam o celular e vazam o que interessa". O deputado classificou a divulgação das informações nesta quarta-feira como uma "cortina de fumaça para o que realmente importa".

— Moraes e Dino estão tendo um tempo muito ruim com os bancos, sabem que não vão ganhar essa parada, pois não existe cenário de vitória para o STF. Diante disso tudo, estou aqui para dizer o seguinte: pastor Silas Malafaia, tamo junto [sic]. O senhor está sofrendo os últimos atos desse regime — disse Eduardo.

O deputado se referiu à aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e às ameaças de medida semelhante contra o também ministro Flávio Dino — sem citar diretamente as sanções americanas, o magistrado determinou em um processo de outro tema a dependência de "expressa autorização" da Corte para eventuais cancelamentos de contratos e bloqueios de ativos e transferências para o exterior. A decisão deixou bancos num dilema.





Eduardo Bolsonaro disse que as medidas cautelares contra Malafaia são um ato de "desespero".

— É aquela situação do desespero, que não sabem mais o que fazer. Tem gente até achando que o [Donald] Trump vai mudar de ideia ou pensando que é igual o Brasil, que a depender do escritório de advocacia que você contrate eles podem reverter as coisas. Nos Estados Unidos, a banda toca diferente. Tamo junto, pastor. O senhor, igual a mim, está preocupado com Brasil e com os brasileiros. Bola para frente — destacou.

Os áudios foram encontrados pela Polícia Federal (PF) no celular de Bolsonaro e enviados nesta quarta-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF), junto com o relatório no qual o ex-presidente e seu filho foram indiciados por coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

— A faca e o queijo estão na tua mão, cacete, e nós não podemos perder isso, pô. E vem o teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor isso. Dei um esporro, cara, mandei um áudio para ele de arrombar. E disse para ele: "a próxima que você fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento". Falei para o Eduardo — disse Malafaia, num dos arquivos.

No mesmo áudio, Malafaia elogia outro filho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por vincular a discussão sobre a tarifas à anistia a investigados por atos antidemocráticos.

— Dá parabéns ao Flávio, pô. Falou certo na GloboNews: "eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre anistia". A carta do Trump é para você.

Alvo no aeroporto do Galeão

Malafaia foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal após desembarcar no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Ele retornava de um voo de Lisboa. Segundo decisão do ministro Alexandre de Moraes, as condutas do pastor, "em vínculo subjetivo" com o ex-presidente, "caracterizam claros e expressos atos executórios" dos crimes de coação no curso do processo e obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa.

Também nesta quarta-feira, a PF indiciou Bolsonaro e o filho Eduardo por coação no âmbito desta mesma investigação que atinge Malafaia. Moraes determinou no mês passado que o ex-presidente use tornozeleira eletrônica e proibiu o contato com autoridades estrangeiras e com Eduardo.

Os dois são alvos da mesma apuração sobre suposta atuação nos Estados Unidos para coagir integrantes da Corte em troca de perdão pela tentativa de golpe de Estado. Posteriormente, Bolsonaro passou a cumprir prisão domiciliar depois de participar por telefone de manifestações de apoiadores em diversas capitais. A ação foi vista por Moraes como um descumprimento das medidas cautelares impostas ao ex-presidente.

"Não há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro, pois o réu produziu material para publicação nas redes sociais de seus três filhos e de todos os seus seguidores e apoiadores políticos, com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal", escreveu o ministro na decisão sobre a prisão domiciliar.

Eduardo Bolsonaro tem se movimentado nos Estados Unidos com o objetivo de pressionar o STF diante do julgamento do pai por tentativa de golpe de Estado.

