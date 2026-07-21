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Política Eduardo Bolsonaro: Ricardo Salles está desrespeitando a mim com pré-candidatura ao Senado O ex-deputado federal afirma que Guilherme Derrite (PP) seria o preferido para ocupar uma cadeira no Senado em 2027

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que a pré-candidatura de Ricardo Salles (Novo) ao Senado por São Paulo representa um "desrespeito" à sua liderança e defendeu que o ex-ministro do Meio Ambiente do governo Jair Bolsonaro desista da disputa.

Em entrevista ao portal Metrópoles, o ex-parlamentar relembrou o acordo pelo qual a chapa ao Senado seria formada por Guilherme Derrite (PP), indicado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), e por ele próprio, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Eduardo afirmou que Salles não mantém a pré-candidatura pensando no bem da população de São Paulo ou do Brasil e ressaltou que o Senado terá papel relevante a partir de 2027.

"A gente sabe que o impeachment de integrantes do STF Supremo Tribunal Federal ocorre no Senado brasileiro e estamos contando os votos para isso", disse Eduardo. "Imagine perdermos o impeachment de Alexandre de Moraes por causa de um ou dois votos porque não tivemos organização ou maturidade suficiente para entender."

Na avaliação do ex-deputado, a direita corre o risco de perder uma ou até as duas vagas ao Senado no Estado para a esquerda. Nesse sentido, reiterou seu apoio ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL).

"É uma pessoa que está cada vez mais próxima de nós. Inclusive, fez um vídeo em um dos eventos de pré-campanha no qual disse que votará a favor do impeachment de membros do STF, que é uma atribuição do Senado", afirmou Eduardo.

A pesquisa Datafolha mais recente sobre a disputa pelo Senado em São Paulo aponta as ex-ministras Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) na liderança da corrida pelas duas vagas em jogo. No cenário estimulado, Marina aparece com 18% das intenções de voto, seguida por Tebet, com 16%.

Salles ocupa a terceira posição, com 13%, à frente de André do Prado, que registra 11%, e de Derrite, com 10%. O levantamento foi realizado entre os dias 1º e 3 de julho de 2026.

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