Sex, 15 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta15/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Tarifas

Eduardo Bolsonaro se reuniu com Bessent no dia que americano cancelou com Haddad

O encontro com o auxiliar de Lula foi desmarcado dois dias antes

Reportar Erro
Eduardo Bolsonaro se reuniu com Bessent no dia que americano cancelou com HaddadEduardo Bolsonaro se reuniu com Bessent no dia que americano cancelou com Haddad - Foto: Saul Loeb/AFP

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se encontrou com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, na última quarta-feira (13). A reunião, que também contou com a presença do blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo, se deu exatamente na data em que o funcionário de alto escalão dos EUA tinha agendado uma negociação do tarifaço com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O encontro com o auxiliar de Lula foi desmarcado dois dias antes.

Eduardo compartilhou foto da reunião em seu X (antigo Twitter) nesta sexta-feira (15) e escreveu "é uma oportunidade única poder conversar sobre o Brasil e América com alguém tão preparado".

Haddad e Bessent deveriam discutir a taxação em 50% dos produtos nacionais pelos Estados Unidos em uma chamada de vídeo. O titular da Fazenda disse ter recebido e-mail cancelando a reunião um ou dois dias depois de informar a imprensa sobre o compromisso.
 

Leia também

• Trump diz que definirá tarifas sobre aço e chips na semana que vem; no início serão baixas

• Motta: MP de reação às tarifas de Trump com certeza será prioridade no Congresso

• Impactadas por tarifas dos EUA que já tenham contratos no Pronampe poderão prorrogar parcelas

Outros países taxados, como Japão e Coreia do Sul, e a União Europeia, conseguiram marcar conversas para negociar o tarifaço. O Brasil não teve o mesmo sucesso. Haddad diz que "a reunião foi desmarcada por causa de forças de extrema direita" e que há no País quem faça uma "antidiplomacia", fazendo referência a Eduardo e Figueiredo.

Eduardo Bolsonaro rebateu o ministro e afirmou, em nota publicada via X, que "Haddad prefere culpar terceiros pela própria incompetência, enquanto Lula só fala besteira por aí e inflama a crise diplomática".

Autoexilado nos EUA, Eduardo tem se empenhado em pedir sanções contra o Brasil para autoridades americanas. O objetivo do filho do ex-presidente é pressionar o Congresso por uma anistia para os investigados pela tentativa de golpe de Estado, incluindo Jair Bolsonaro (PL).

O deputado confirmou que estava presente na reunião em que o tarifaço foi debatido e pedia pela aplicação da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, do STF, o que de fato ocorreu.

No dia 13, mesma data em que se reuniu com Scott Bessent, Eduardo comemorou novas sanções que foram aplicadas a autoridades nacionais: a cassação dos vistos de funcionários públicos envolvidos na criação do programa Mais Médicos. Ao publicar uma foto em Washington, capital dos EUA, ele escreveu: "dia de reuniões importantes com resultados tangíveis".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter