DEPUTADO LICENCIADO Eduardo Bolsonaro sobre candidatura à Presidência: "Se for missão dada pelo meu pai, vou cumprir" Em entrevista à revista Veja, deputado licenciado avalia Michelle como alguém com rejeição baixa

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que tem interesse em disputar a presidência se essa for "uma missão" dada a ele por seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em entrevista à revista Veja, ele também avaliou a possibilidade da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disputarem o Planalto, frisando que a escolha do candidato dependerá do ex-mandatário.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de ser o sucessor de Bolsonaro na presidência, o deputado respondeu que ficou "feliz" em saber que seu nome tem sido cotado e aparece em pesquisas de intenção de voto, mas afirmou que a decisão depende da escolha do pai.

— Obviamente, se for uma missão dada pelo meu pai, vou cumprir. Inclusive, meu nome já figurou em algumas pesquisas, né? Fiquei feliz. Mas eu acho que, numa democracia normal, quem deveria ser um candidato mesmo deveria ser o Jair Bolsonaro, que inclusive lidera nas pesquisas — respondeu Eduardo.

Durante a entrevista, ao ser questionado sobre a possibilidade de concorrer ao Planalto, ele não descartou a possibilidade ao frisar a aproximação de Michelle junto ao público feminino e ao segmento evangélico. A primeira-dama tem aparecido com mais frequência em propagandas eleitorais do partido, enquanto representante do PL Mulher, e é conhecida por proferir discursos que frisam a fé e a aproximação com a religião. Eduardo, no entanto, frisou que a escolha do caminho a ser seguido por ela depende de Bolsonaro.

— A Michelle tem uma rejeição muito baixa, um discurso muito próximo das pessoas evangélicas e da pauta das mulheres. Mas é o Jair Bolsonaro, na verdade, quem vai decidir. Acho que vai ser difícil tirar a possibilidade dele [Bolsonaro] concorrer. Mais uma vez, acredito que há uma chance, que há uma luz no fim do túnel para a gente corrigir a democracia brasileira e conseguir colocá-lo como candidato — ele respondeu.

Já Tarcísio foi elogiado por Eduardo e descrito por ele como "um excelente gestor", mas que estaria inclinado à reeleição em São Paulo. O nome do governador, por sua vez, tem sido cotado por parte de seus aliados para suceder o ex-presidente em 2026. O tom de campanha antecipada adotado por ele na semana passada, durante o evento de filiação de Guilherme Derrite ao PP, gerou, no entanto, incômodo na cúpula do bolsonarismo.

— O Tarcísio é um excelente gestor. Mas ele tem dito que o objetivo dele é a reeleição ao governo de São Paulo. Foi um excelente ministro da Infraestrutura. Mas eu não sou dono da vontade de Jair Bolsonaro. Quem vai dizer o candidato hoje é ele. Eu ainda acho que Jair Bolsonaro poderá se candidatar, até porque ele está inelegível por motivos esdrúxulos — comentou o deputado.

