congresso Eduardo Bolsonaro volta a receber salário mesmo fora do Brasil e mantém gabinete com 8 funcionários Próximos pagamentos não serão depositados, por ordem de Moraes

Nos Estados Unidos desde fevereiro, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou a receber salário da Câmara neste mês. Com a sua licença parlamentar encerrada no dia 20 de julho, quando a Casa estava em recesso, o filho 03 de Jair Bolsonaro recebeu R$ 17 mil brutos, referentes ao valor proporcional, de acordo com o Portal Transparência da Casa. Com os descontos obrigatórios, o valor caiu para R$ 13.338,69.

Apesar de ter recebido o pagamento referente a julho, Eduardo não pode sacar o dinheiro ou fazer transações. Desde o mês passado, o deputado tem suas contas e chaves PIX bloqueadas por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Bens móveis e imóveis do deputado também estão vedados para transações.

Em nota, a Câmara confirma o pagamento ao deputado. De acordo com a Casa, a ordem judicial para bloqueio do salário do deputado foi recebida no último dia 24, depois do fechamento da folha referente a julho, o que foi efetuado no dia 21. Os próximos pagamentos, portanto, ficarão retidos. Quanto aos secretários parlamentares, a Câmara informa que não há determinação para suspensão dos salários, enquanto Eduardo mantiver seu mandato. A reportagem procurou Eduardo, mas não teve resposta.

O gabinete do deputado, que já afirmou a intenção de não voltar ao Brasil, também segue funcionando normalmente. Segundo os dados da Câmara, Eduardo manteve em julho oito funcionários, com salários que variam de R$ 9 mil a R$ 14 mil. O valor somado é de R$ 123 mil.

No exterior, Eduardo conta com a ajuda do pai para se manter. No mês passado, Jair Bolsonaro afirmou transferiu "bastante dinheiro legal" para o filho.

— Eu botei 2 milhões na conta dele, ok? Lá fora tudo é mais caro. Eu tenho dois netos, um de quatro ou outro de um ano. Ele está lá fora, eu não quero que ele passe por dificuldade. É muito, é bastante dinheiro. Lá nos Estados Unidos pode não ser nem tanto, né? 350 mil dólares, mas eu quero o bem-estar dele e graças a Deus eu tive como depositar dinheiro na conta dele — afirmou Bolsonaro.

Segundo o ex-presidente, o montante veio dos R$ 17 milhões que ele recebeu de apoiadores via Pix, em 2023. Na ocasião, os aliados de Bolsonaro fizeram uma campanha financeira para pagar as multas recebidas pelo ex-mandatário durante a pandemia de Covid-19.

O ex-presidente também aproveitou para defender o filho e dizer que ele não está fazendo "nenhum trabalho de lobby" nos Estados Unidos para tentar "sancionar quem quer que seja no Brasil".

— Não é lobby, são fatos, que atentam contra os direitos humanos e à liberdade de expressão. O trabalho que ele faz lá é por democracia no Brasil — acrescentou Bolsonaro.

